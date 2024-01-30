SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BB XM STD 6555
Phuwasit Ngamtipakon

BB XM STD 6555

Phuwasit Ngamtipakon
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
110 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 1%
XMGlobal-MT5 9
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 460
Gewinntrades:
1 125 (77.05%)
Verlusttrades:
335 (22.95%)
Bester Trade:
944.82 USD
Schlechtester Trade:
-900.88 USD
Bruttoprofit:
12 510.27 USD (173 083 pips)
Bruttoverlust:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
136 (323.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 234.48 USD (99)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
90.01%
Max deposit load:
95.75%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.20
Long-Positionen:
1 077 (73.77%)
Short-Positionen:
383 (26.23%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
60 (-1 468.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 712.98 USD (31)
Wachstum pro Monat :
0.47%
Jahresprognose:
5.72%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
408.99 USD
Maximaler:
3 785.64 USD (64.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.45% (3 556.34 USD)
Kapital:
36.42% (2 847.37 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 533
OILCash 484
NZDCAD 289
BRENTCash 152
EURUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD -247
OILCash 1.6K
NZDCAD -754
BRENTCash 139
EURUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD -99K
OILCash 37K
NZDCAD -39K
BRENTCash 890
EURUSD 5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +944.82 USD
Schlechtester Trade: -901 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 99
Max. aufeinandergehende Verluste: 31
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +323.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 468.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-MT5 11
0.39 × 92
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 21:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.09 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.03 05:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.30 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 718 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 09:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.02 17:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.11 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 19:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BB XM STD 6555
30 USD pro Monat
1%
0
0
USD
5.1K
USD
110
85%
1 460
77%
90%
1.06
0.53
USD
45%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.