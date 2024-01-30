- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 460
Gewinntrades:
1 125 (77.05%)
Verlusttrades:
335 (22.95%)
Bester Trade:
944.82 USD
Schlechtester Trade:
-900.88 USD
Bruttoprofit:
12 510.27 USD (173 083 pips)
Bruttoverlust:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
136 (323.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 234.48 USD (99)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
90.01%
Max deposit load:
95.75%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.20
Long-Positionen:
1 077 (73.77%)
Short-Positionen:
383 (26.23%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
60 (-1 468.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 712.98 USD (31)
Wachstum pro Monat :
0.47%
Jahresprognose:
5.72%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
408.99 USD
Maximaler:
3 785.64 USD (64.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.45% (3 556.34 USD)
Kapital:
36.42% (2 847.37 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|533
|OILCash
|484
|NZDCAD
|289
|BRENTCash
|152
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|-247
|OILCash
|1.6K
|NZDCAD
|-754
|BRENTCash
|139
|EURUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|-99K
|OILCash
|37K
|NZDCAD
|-39K
|BRENTCash
|890
|EURUSD
|5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-MT5 11
|0.39 × 92
