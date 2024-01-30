- Crescimento
Negociações:
1 460
Negociações com lucro:
1 125 (77.05%)
Negociações com perda:
335 (22.95%)
Melhor negociação:
944.82 USD
Pior negociação:
-900.88 USD
Lucro bruto:
12 510.27 USD (173 083 pips)
Perda bruta:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
136 (323.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 234.48 USD (99)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
90.01%
Depósito máximo carregado:
95.75%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
1 077 (73.77%)
Negociações curtas:
383 (26.23%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.53 USD
Lucro médio:
11.12 USD
Perda média:
-35.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
60 (-1 468.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 712.98 USD (31)
Crescimento mensal:
0.47%
Previsão anual:
5.72%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
408.99 USD
Máximo:
3 785.64 USD (64.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.45% (3 556.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.42% (2 847.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|533
|OILCash
|484
|NZDCAD
|289
|BRENTCash
|152
|EURUSD
|2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|-247
|OILCash
|1.6K
|NZDCAD
|-754
|BRENTCash
|139
|EURUSD
|5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|-99K
|OILCash
|37K
|NZDCAD
|-39K
|BRENTCash
|890
|EURUSD
|5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +944.82 USD
Pior negociação: -901 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 99
Máximo de perdas consecutivas: 31
Máximo lucro consecutivo: +323.26 USD
Máxima perda consecutiva: -1 468.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
XMGlobal-MT5 11
|0.39 × 92
