SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BB XM STD 6555
Phuwasit Ngamtipakon

BB XM STD 6555

Phuwasit Ngamtipakon
0 comentários
Confiabilidade
110 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 1%
XMGlobal-MT5 9
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 460
Negociações com lucro:
1 125 (77.05%)
Negociações com perda:
335 (22.95%)
Melhor negociação:
944.82 USD
Pior negociação:
-900.88 USD
Lucro bruto:
12 510.27 USD (173 083 pips)
Perda bruta:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
136 (323.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 234.48 USD (99)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
90.01%
Depósito máximo carregado:
95.75%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
1 077 (73.77%)
Negociações curtas:
383 (26.23%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.53 USD
Lucro médio:
11.12 USD
Perda média:
-35.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
60 (-1 468.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 712.98 USD (31)
Crescimento mensal:
0.47%
Previsão anual:
5.72%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
408.99 USD
Máximo:
3 785.64 USD (64.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.45% (3 556.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.42% (2 847.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 533
OILCash 484
NZDCAD 289
BRENTCash 152
EURUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD -247
OILCash 1.6K
NZDCAD -754
BRENTCash 139
EURUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -99K
OILCash 37K
NZDCAD -39K
BRENTCash 890
EURUSD 5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +944.82 USD
Pior negociação: -901 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 99
Máximo de perdas consecutivas: 31
Máximo lucro consecutivo: +323.26 USD
Máxima perda consecutiva: -1 468.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-MT5 11
0.39 × 92
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 21:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.09 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.03 05:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.30 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 718 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 09:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.02 17:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.11 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 19:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BB XM STD 6555
30 USD por mês
1%
0
0
USD
5.1K
USD
110
85%
1 460
77%
90%
1.06
0.53
USD
45%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.