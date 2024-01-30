- Crescita
Trade:
1 395
Profit Trade:
1 060 (75.98%)
Loss Trade:
335 (24.01%)
Best Trade:
944.82 USD
Worst Trade:
-900.88 USD
Profitto lordo:
12 419.24 USD (169 244 pips)
Perdita lorda:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
Vincite massime consecutive:
99 (1 234.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 234.48 USD (99)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
87.98%
Massimo carico di deposito:
95.75%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
1 012 (72.54%)
Short Trade:
383 (27.46%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
11.72 USD
Perdita media:
-35.05 USD
Massime perdite consecutive:
60 (-1 468.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 712.98 USD (31)
Crescita mensile:
0.46%
Previsione annuale:
6.29%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
408.99 USD
Massimale:
3 785.64 USD (64.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.45% (3 556.34 USD)
Per equità:
36.42% (2 847.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|533
|OILCash
|419
|NZDCAD
|289
|BRENTCash
|152
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-247
|OILCash
|1.5K
|NZDCAD
|-754
|BRENTCash
|139
|EURUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-99K
|OILCash
|33K
|NZDCAD
|-39K
|BRENTCash
|890
|EURUSD
|5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +944.82 USD
Worst Trade: -901 USD
Vincite massime consecutive: 99
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +1 234.48 USD
Massima perdita consecutiva: -1 468.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 11
|0.39 × 92
