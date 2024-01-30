SegnaliSezioni
Phuwasit Ngamtipakon

BB XM STD 6555

Phuwasit Ngamtipakon
0 recensioni
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -1%
XMGlobal-MT5 9
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 395
Profit Trade:
1 060 (75.98%)
Loss Trade:
335 (24.01%)
Best Trade:
944.82 USD
Worst Trade:
-900.88 USD
Profitto lordo:
12 419.24 USD (169 244 pips)
Perdita lorda:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
Vincite massime consecutive:
99 (1 234.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 234.48 USD (99)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
87.98%
Massimo carico di deposito:
95.75%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
1 012 (72.54%)
Short Trade:
383 (27.46%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
11.72 USD
Perdita media:
-35.05 USD
Massime perdite consecutive:
60 (-1 468.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 712.98 USD (31)
Crescita mensile:
0.46%
Previsione annuale:
6.29%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
408.99 USD
Massimale:
3 785.64 USD (64.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.45% (3 556.34 USD)
Per equità:
36.42% (2 847.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 533
OILCash 419
NZDCAD 289
BRENTCash 152
EURUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -247
OILCash 1.5K
NZDCAD -754
BRENTCash 139
EURUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -99K
OILCash 33K
NZDCAD -39K
BRENTCash 890
EURUSD 5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +944.82 USD
Worst Trade: -901 USD
Vincite massime consecutive: 99
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +1 234.48 USD
Massima perdita consecutiva: -1 468.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 11
0.39 × 92
Non ci sono recensioni
2025.08.18 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 09:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.02 17:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.11 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 19:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 17:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 14:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 09:34
No swaps are charged on the signal account
2025.02.11 19:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 00:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 432 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 00:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
