交易:
1 460
盈利交易:
1 125 (77.05%)
亏损交易:
335 (22.95%)
最好交易:
944.82 USD
最差交易:
-900.88 USD
毛利:
12 510.27 USD (173 083 pips)
毛利亏损:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
最大连续赢利:
136 (323.26 USD)
最大连续盈利:
1 234.48 USD (99)
夏普比率:
0.02
交易活动:
90.01%
最大入金加载:
95.75%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.20
长期交易:
1 077 (73.77%)
短期交易:
383 (26.23%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.53 USD
平均利润:
11.12 USD
平均损失:
-35.05 USD
最大连续失误:
60 (-1 468.71 USD)
最大连续亏损:
-2 712.98 USD (31)
每月增长:
0.47%
年度预测:
5.72%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
408.99 USD
最大值:
3 785.64 USD (64.21%)
相对跌幅:
结余:
45.45% (3 556.34 USD)
净值:
36.42% (2 847.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|533
|OILCash
|484
|NZDCAD
|289
|BRENTCash
|152
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|-247
|OILCash
|1.6K
|NZDCAD
|-754
|BRENTCash
|139
|EURUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-99K
|OILCash
|37K
|NZDCAD
|-39K
|BRENTCash
|890
|EURUSD
|5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +944.82 USD
最差交易: -901 USD
最大连续赢利: 99
最大连续失误: 31
最大连续盈利: +323.26 USD
最大连续亏损: -1 468.71 USD
