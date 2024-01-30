信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BB XM STD 6555
Phuwasit Ngamtipakon

BB XM STD 6555

Phuwasit Ngamtipakon
0条评论
可靠性
110
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 1%
XMGlobal-MT5 9
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 460
盈利交易:
1 125 (77.05%)
亏损交易:
335 (22.95%)
最好交易:
944.82 USD
最差交易:
-900.88 USD
毛利:
12 510.27 USD (173 083 pips)
毛利亏损:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
最大连续赢利:
136 (323.26 USD)
最大连续盈利:
1 234.48 USD (99)
夏普比率:
0.02
交易活动:
90.01%
最大入金加载:
95.75%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.20
长期交易:
1 077 (73.77%)
短期交易:
383 (26.23%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.53 USD
平均利润:
11.12 USD
平均损失:
-35.05 USD
最大连续失误:
60 (-1 468.71 USD)
最大连续亏损:
-2 712.98 USD (31)
每月增长:
0.47%
年度预测:
5.72%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
408.99 USD
最大值:
3 785.64 USD (64.21%)
相对跌幅:
结余:
45.45% (3 556.34 USD)
净值:
36.42% (2 847.37 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 533
OILCash 484
NZDCAD 289
BRENTCash 152
EURUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD -247
OILCash 1.6K
NZDCAD -754
BRENTCash 139
EURUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD -99K
OILCash 37K
NZDCAD -39K
BRENTCash 890
EURUSD 5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +944.82 USD
最差交易: -901 USD
最大连续赢利: 99
最大连续失误: 31
最大连续盈利: +323.26 USD
最大连续亏损: -1 468.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMGlobal-MT5 11
0.39 × 92
没有评论
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 21:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.09 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.03 05:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.30 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 718 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 09:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.02 17:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.11 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 19:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
