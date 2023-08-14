СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Enigma robot
David Jukl

Enigma robot

David Jukl
0 отзывов
Надежность
176 недель
1 / 0 USD
Копировать за 80 USD в месяц
прирост с 2022 304%
RoboMarkets-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 747
Прибыльных трейдов:
1 255 (71.83%)
Убыточных трейдов:
492 (28.16%)
Лучший трейд:
1 047.43 USD
Худший трейд:
-486.73 USD
Общая прибыль:
52 532.76 USD (506 623 pips)
Общий убыток:
-22 001.31 USD (257 281 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (2 941.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 941.77 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
97.82%
Макс. загрузка депозита:
6.56%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
8.97
Длинных трейдов:
788 (45.11%)
Коротких трейдов:
959 (54.89%)
Профит фактор:
2.39
Мат. ожидание:
17.48 USD
Средняя прибыль:
41.86 USD
Средний убыток:
-44.72 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-2 382.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 256.62 USD (12)
Прирост в месяц:
3.86%
Годовой прогноз:
46.78%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 405.27 USD (8.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.68% (3 405.27 USD)
По эквити:
37.61% (11 931.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 1084
EURGBP 652
CADCHF 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 21K
EURGBP 9.2K
CADCHF -12
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 182K
EURGBP 73K
CADCHF -4.6K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 047.43 USD
Худший трейд: -487 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +2 941.77 USD
Макс. убыток в серии: -2 382.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.09 × 34
ICMarketsSC-Live09
0.17 × 18
ICMarketsSC-Live03
0.17 × 141
TradeMaxGlobal-Live5
0.21 × 179
Pepperstone-Edge07
0.33 × 3
ICTrading-Live27
0.33 × 12
TMGM.TradeMax-Live10
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.36 × 22
ICMarketsSC-Live33
0.37 × 379
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 277
ICMarketsSC-Live26
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.50 × 34
ICMarketsSC-Live10
0.55 × 55
RoboForex-ECN-3
0.61 × 127
ICMarketsSC-Live25
0.65 × 20
Tickmill-Live05
0.67 × 3
еще 75...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Hi, I'm David. I have been involved in institutional trading and investments for a long time. The trading system is built on similar principles of institutional trading. This is why the results of the system are very stable.

The best Forex trader is a fine-tuned and well-tested system trading on AUD/CAD and EUR/GBP currency pairs. Uses advanced report capital, profit management according to account load. This makes the system relatively safe with respect to high profit. The system has a built-in protection function that allows the system to respond well even in challenging situations. Thanks to this, it is possible to draw a considerable profit during normal movements of the exchange rate.

The system works best on ECN accounts with a leverage of 1:500. Accounts with a leverage of 1:30 for European clients are also applicable.
The minimum capital on the account is 10000 EUR/USD for ECN or 1000 EUR/USD for cent accounts. Have it anyway. You will be satisfied.


Нет отзывов
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.27 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 02:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.20 00:07
No swaps are charged
2024.09.20 00:07
No swaps are charged
2024.09.19 22:53
No swaps are charged on the signal account
2024.09.03 08:36
No swaps are charged
2024.09.03 08:36
No swaps are charged
2024.08.29 23:11
No swaps are charged on the signal account
2024.08.22 20:03
No swaps are charged
2024.08.22 20:03
No swaps are charged
2024.08.22 07:20
No swaps are charged on the signal account
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.07.03 10:22
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Enigma robot
80 USD в месяц
304%
1
0
USD
41K
USD
176
99%
1 747
71%
98%
2.38
17.48
USD
38%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.