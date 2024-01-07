- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|440
|AUDNZD
|338
|NZDCAD
|276
|EURUSD
|14
|GBPUSD
|12
|USDJPY
|8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|369
|AUDNZD
|228
|NZDCAD
|230
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|13K
|AUDNZD
|2.3K
|NZDCAD
|10K
|EURUSD
|501
|GBPUSD
|59
|USDJPY
|295
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarketsCY-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
RoboMarketsSC-ECN
|0.06 × 35
|
StriforLtd-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.67 × 512
|
FPMarkets-Live
|0.80 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.95 × 625
|
RoboForex-ECN
|1.11 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.18 × 209
|
Exness-MT5Real7
|1.64 × 229
|
Tickmill-Live
|1.76 × 58
|
Exness-MT5Real12
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.43 × 184
|
FPMarketsLLC-Live
|2.52 × 137
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 8
|
Swissquote-Server
|7.38 × 471
|
RoboForex-Pro
|8.57 × 515
|
Weltrade-Real
|14.70 × 140
|
Forex.com-Live 536
|16.67 × 6
Уважаемый инвестор,
Я хотел бы поделиться своей рискованной стратегией сетки откатов (без стоп-лосса) для валют AUD, NZD и CAD
Инструкции по подписке на сигналы можно найти здесь: How to Subscribe to a MT5 Signal. Вам потребуется VPS или выделенный сервер, и я могу помочь с установкой, если вы новичок.
Не стесняйтесь задавать вопросы или обращаться ко мне через Telegram: https://t.me/TearsOfInfinityTrading (пожалуйста, не отправляйте голосовые сообщения или просто "Hi", как это делают мошенники). Также можете написать мне сообщение здесь, на mql5.
Этот аккаунт использует очень рискованную стратегию Mean-Reversal-Grid, которая несет высокий риск значительных просадок.
Минимальный размер счета: 500 $/€ или эквивалентная сумма в другой валюте.
Эта стратегия хорошо подходит для копирования через сигнал mql5; задержка при этом не является критически важной.
Важно: Пожалуйста, выводите свои прибыли каждый месяц, так как эта стратегия несет высокий риск уничтожения вашего счета!
Я с нетерпением жду, чтобы помочь вам и провести вас, чтобы не тратить деньги зря.
С наилучшими пожеланиями,
Бенжамин
USD
EUR
EUR
Fast money at moderate risk....that´s the way I love it...hopefully it stays alive for multiple withdrawals...fly bullet fly ;-)
I tested this signal for a month. I gave it 5 stars cus the logic seems good. It is grid but not always active. It's a good return in relation to the risks. The author mentioned to withdraw profits which makes sence with this strategy. He is a very responsive person and helped me a lot.