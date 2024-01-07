СигналыРазделы
Bulletride Pacific Pullback dedicated
Benjamin Greulich

Bulletride Pacific Pullback dedicated

Benjamin Greulich
2 отзыва
Надежность
130 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 370%
RoboMarketsCY-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 088
Прибыльных трейдов:
930 (85.47%)
Убыточных трейдов:
158 (14.52%)
Лучший трейд:
116.64 EUR
Худший трейд:
-44.18 EUR
Общая прибыль:
1 518.14 EUR (95 781 pips)
Общий убыток:
-779.01 EUR (69 294 pips)
Макс. серия выигрышей:
105 (51.09 EUR)
Макс. прибыль в серии:
116.64 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
52.90%
Макс. загрузка депозита:
34.87%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.34
Длинных трейдов:
498 (45.77%)
Коротких трейдов:
590 (54.23%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
0.68 EUR
Средняя прибыль:
1.63 EUR
Средний убыток:
-4.93 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-116.65 EUR)
Макс. убыток в серии:
-116.65 EUR (4)
Прирост в месяц:
1.65%
Годовой прогноз:
21.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 EUR
Максимальная:
116.65 EUR (15.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.72% (116.80 EUR)
По эквити:
65.11% (483.09 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 440
AUDNZD 338
NZDCAD 276
EURUSD 14
GBPUSD 12
USDJPY 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 369
AUDNZD 228
NZDCAD 230
EURUSD 11
GBPUSD 2
USDJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 13K
AUDNZD 2.3K
NZDCAD 10K
EURUSD 501
GBPUSD 59
USDJPY 295
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +116.64 EUR
Худший трейд: -44 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +51.09 EUR
Макс. убыток в серии: -116.65 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarketsCY-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
RoboMarketsSC-ECN
0.06 × 35
StriforLtd-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 512
FPMarkets-Live
0.80 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.95 × 625
RoboForex-ECN
1.11 × 111
ICMarketsSC-MT5-4
1.18 × 209
Exness-MT5Real7
1.64 × 229
Tickmill-Live
1.76 × 58
Exness-MT5Real12
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.43 × 184
FPMarketsLLC-Live
2.52 × 137
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
Swissquote-Server
7.38 × 471
RoboForex-Pro
8.57 × 515
Weltrade-Real
14.70 × 140
Forex.com-Live 536
16.67 × 6
Уважаемый инвестор,

Я хотел бы поделиться своей рискованной стратегией сетки откатов (без стоп-лосса) для валют AUD, NZD и CAD

Инструкции по подписке на сигналы можно найти здесь: How to Subscribe to a MT5 Signal. Вам потребуется VPS или выделенный сервер, и я могу помочь с установкой, если вы новичок.

Не стесняйтесь задавать вопросы или обращаться ко мне через Telegram: https://t.me/TearsOfInfinityTrading (пожалуйста, не отправляйте голосовые сообщения или просто "Hi", как это делают мошенники). Также можете написать мне сообщение здесь, на mql5.

Этот аккаунт использует очень рискованную стратегию Mean-Reversal-Grid, которая несет высокий риск значительных просадок.

Минимальный размер счета: 500 $/€ или эквивалентная сумма в другой валюте.

Эта стратегия хорошо подходит для копирования через сигнал mql5; задержка при этом не является критически важной.

Важно: Пожалуйста, выводите свои прибыли каждый месяц, так как эта стратегия несет высокий риск уничтожения вашего счета!

Я с нетерпением жду, чтобы помочь вам и провести вас, чтобы не тратить деньги зря.

С наилучшими пожеланиями,
Бенжамин


Средняя оценка:
Marina David
71
Marina David 2024.01.07 19:30 
 

Fast money at moderate risk....that´s the way I love it...hopefully it stays alive for multiple withdrawals...fly bullet fly ;-)

Joachim Seibert
31
Joachim Seibert 2024.01.04 14:37 
 

I tested this signal for a month. I gave it 5 stars cus the logic seems good. It is grid but not always active. It's a good return in relation to the risks. The author mentioned to withdraw profits which makes sence with this strategy. He is a very responsive person and helped me a lot.

2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.28 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.12 15:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.16 12:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.03 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.26 13:40
No swaps are charged
2024.08.26 13:40
No swaps are charged
2024.08.20 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.12 13:43
No swaps are charged on the signal account
2024.08.11 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.07.25 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
