|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|440
|AUDNZD
|338
|NZDCAD
|276
|EURUSD
|14
|GBPUSD
|12
|USDJPY
|8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|369
|AUDNZD
|228
|NZDCAD
|230
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|13K
|AUDNZD
|2.3K
|NZDCAD
|10K
|EURUSD
|501
|GBPUSD
|59
|USDJPY
|295
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarketsCY-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
RoboMarketsSC-ECN
|0.06 × 35
|
StriforLtd-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.67 × 512
|
FPMarkets-Live
|0.80 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.95 × 625
|
RoboForex-ECN
|1.11 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.18 × 209
|
Exness-MT5Real7
|1.64 × 229
|
Tickmill-Live
|1.76 × 58
|
Exness-MT5Real12
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.43 × 184
|
FPMarketsLLC-Live
|2.52 × 137
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 8
|
Swissquote-Server
|7.38 × 471
|
RoboForex-Pro
|8.57 × 515
|
Weltrade-Real
|14.70 × 140
|
Forex.com-Live 536
|16.67 × 6
Sehr geehrter Investor,
ich möchte meine riskante Pullback-Grid-Strategie (ohne SL) für die Währungen AUD, NZD und CAD teilen. Seit September 2024 habe ich das Risiko reduziert, wie man im Chart des Signals erkennen kann.
Anleitungen für Signale finden Sie hier: How to Subscribe to a MT5 Signal. Sie benötigen einen VPS oder einen dedizierten Server, und ich kann Ihnen bei der Installation helfen, falls Sie neu sind.
Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen oder mich über Telegram zu kontaktieren: https://t.me/TearsOfInfinityTrading (bitte keine Sprachnachrichten oder nur "Hi", wie es oft von Betrügern gesendet wird). Alternativ können Sie mir auch hier auf mql5 eine Nachricht senden.
Dieses Konto verwendet eine riskante Mean-Reversal-Grid-Strategie, die ein hohes Risiko für erhebliche Drawdowns birgt.
Mindestkontogröße: 500 $/€ oder ein entsprechender Betrag in einer anderen Währung.
Diese Strategie eignet sich gut zum Kopieren über ein mql5-Signal; die Latenzzeit ist dabei nicht entscheidend.
Wichtig: Bitte heben Sie Ihre Gewinne jeden Monat ab, da diese Strategie ein hohes Risiko birgt, Ihr Konto zu zerstören!
Ich freue mich zu helfen und sie zu begleiten, nicht sinnlos Geld zu verbrennen.
Viele Grüße
Benjamin
Fast money at moderate risk....that´s the way I love it...hopefully it stays alive for multiple withdrawals...fly bullet fly ;-)
I tested this signal for a month. I gave it 5 stars cus the logic seems good. It is grid but not always active. It's a good return in relation to the risks. The author mentioned to withdraw profits which makes sence with this strategy. He is a very responsive person and helped me a lot.