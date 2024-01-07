SignaleKategorien
Benjamin Greulich

Bulletride Pacific Pullback dedicated

Benjamin Greulich
2 Bewertungen
Zuverlässigkeit
130 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 370%
RoboMarketsCY-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 088
Gewinntrades:
930 (85.47%)
Verlusttrades:
158 (14.52%)
Bester Trade:
116.64 EUR
Schlechtester Trade:
-44.18 EUR
Bruttoprofit:
1 518.14 EUR (95 781 pips)
Bruttoverlust:
-779.01 EUR (69 294 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
105 (51.09 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
116.64 EUR (1)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
52.90%
Max deposit load:
34.87%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.34
Long-Positionen:
498 (45.77%)
Short-Positionen:
590 (54.23%)
Profit-Faktor:
1.95
Mathematische Gewinnerwartung:
0.68 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.63 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.93 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-116.65 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-116.65 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
1.65%
Jahresprognose:
21.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 EUR
Maximaler:
116.65 EUR (15.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.72% (116.80 EUR)
Kapital:
65.11% (483.09 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 440
AUDNZD 338
NZDCAD 276
EURUSD 14
GBPUSD 12
USDJPY 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 369
AUDNZD 228
NZDCAD 230
EURUSD 11
GBPUSD 2
USDJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 13K
AUDNZD 2.3K
NZDCAD 10K
EURUSD 501
GBPUSD 59
USDJPY 295
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +116.64 EUR
Schlechtester Trade: -44 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.09 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -116.65 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarketsCY-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
RoboMarketsSC-ECN
0.06 × 35
StriforLtd-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 512
FPMarkets-Live
0.80 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.95 × 625
RoboForex-ECN
1.11 × 111
ICMarketsSC-MT5-4
1.18 × 209
Exness-MT5Real7
1.64 × 229
Tickmill-Live
1.76 × 58
Exness-MT5Real12
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.43 × 184
FPMarketsLLC-Live
2.52 × 137
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
Swissquote-Server
7.38 × 471
RoboForex-Pro
8.57 × 515
Weltrade-Real
14.70 × 140
Forex.com-Live 536
16.67 × 6
Sehr geehrter Investor,

ich möchte meine riskante Pullback-Grid-Strategie (ohne SL) für die Währungen AUD, NZD und CAD teilen. Seit September 2024 habe ich das Risiko reduziert, wie man im Chart des Signals erkennen kann.

Anleitungen für Signale finden Sie hier: How to Subscribe to a MT5 Signal. Sie benötigen einen VPS oder einen dedizierten Server, und ich kann Ihnen bei der Installation helfen, falls Sie neu sind.

Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen oder mich über Telegram zu kontaktieren: https://t.me/TearsOfInfinityTrading (bitte keine Sprachnachrichten oder nur "Hi", wie es oft von Betrügern gesendet wird). Alternativ können Sie mir auch hier auf mql5 eine Nachricht senden.

Dieses Konto verwendet eine riskante Mean-Reversal-Grid-Strategie, die ein hohes Risiko für erhebliche Drawdowns birgt.

Mindestkontogröße: 500 $/€ oder ein entsprechender Betrag in einer anderen Währung.

Diese Strategie eignet sich gut zum Kopieren über ein mql5-Signal; die Latenzzeit ist dabei nicht entscheidend.

Wichtig: Bitte heben Sie Ihre Gewinne jeden Monat ab, da diese Strategie ein hohes Risiko birgt, Ihr Konto zu zerstören!

Ich freue mich zu helfen und sie zu begleiten, nicht sinnlos Geld zu verbrennen.

Viele Grüße

Benjamin


Durchschnittliche Bewertung:
Marina David
71
Marina David 2024.01.07 19:30 
 

Fast money at moderate risk....that´s the way I love it...hopefully it stays alive for multiple withdrawals...fly bullet fly ;-)

Joachim Seibert
31
Joachim Seibert 2024.01.04 14:37 
 

I tested this signal for a month. I gave it 5 stars cus the logic seems good. It is grid but not always active. It's a good return in relation to the risks. The author mentioned to withdraw profits which makes sence with this strategy. He is a very responsive person and helped me a lot.

2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.28 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.12 15:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.16 12:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.03 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.26 13:40
No swaps are charged
2024.08.26 13:40
No swaps are charged
2024.08.20 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.12 13:43
No swaps are charged on the signal account
2024.08.11 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.07.25 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
