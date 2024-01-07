Sehr geehrter Investor,

ich möchte meine riskante Pullback-Grid-Strategie (ohne SL) für die Währungen AUD, NZD und CAD teilen. Seit September 2024 habe ich das Risiko reduziert, wie man im Chart des Signals erkennen kann.

Anleitungen für Signale finden Sie hier: How to Subscribe to a MT5 Signal. Sie benötigen einen VPS oder einen dedizierten Server, und ich kann Ihnen bei der Installation helfen, falls Sie neu sind.

Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen oder mich über Telegram zu kontaktieren: https://t.me/TearsOfInfinityTrading (bitte keine Sprachnachrichten oder nur "Hi", wie es oft von Betrügern gesendet wird). Alternativ können Sie mir auch hier auf mql5 eine Nachricht senden.

Dieses Konto verwendet eine riskante Mean-Reversal-Grid-Strategie, die ein hohes Risiko für erhebliche Drawdowns birgt.

Mindestkontogröße: 500 $/€ oder ein entsprechender Betrag in einer anderen Währung.

Diese Strategie eignet sich gut zum Kopieren über ein mql5-Signal; die Latenzzeit ist dabei nicht entscheidend.

Wichtig: Bitte heben Sie Ihre Gewinne jeden Monat ab, da diese Strategie ein hohes Risiko birgt, Ihr Konto zu zerstören!

Ich freue mich zu helfen und sie zu begleiten, nicht sinnlos Geld zu verbrennen.

Viele Grüße

Benjamin



