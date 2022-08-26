СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / American whales
Maksym Hieta

American whales

Maksym Hieta
0 отзывов
Надежность
177 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2022 100%
RoboMarketsCY-Pro
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 612
Прибыльных трейдов:
632 (39.20%)
Убыточных трейдов:
980 (60.79%)
Лучший трейд:
419.76 USD
Худший трейд:
-1 223.43 USD
Общая прибыль:
31 495.42 USD (1 136 855 pips)
Общий убыток:
-30 080.38 USD (647 412 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (603.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
603.94 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
50.45%
Макс. загрузка депозита:
33.72%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.42
Длинных трейдов:
1 128 (69.98%)
Коротких трейдов:
484 (30.02%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
49.83 USD
Средний убыток:
-30.69 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-884.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 565.57 USD (4)
Прирост в месяц:
9.44%
Годовой прогноз:
114.58%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
139.11 USD
Максимальная:
3 408.95 USD (62.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.75% (3 408.95 USD)
По эквити:
4.05% (182.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.USTECHCash 881
.US500Cash 537
.US30Cash 163
XAUUSD 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.USTECHCash 452
.US500Cash -566
.US30Cash 213
XAUUSD 1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.USTECHCash 27K
.US500Cash 5.8K
.US30Cash 31K
XAUUSD 425K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +419.76 USD
Худший трейд: -1 223 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +603.94 USD
Макс. убыток в серии: -884.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarketsCY-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Darwinex-Live
0.00 × 8
TitanFX-MT5-01
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
PUPrime-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 1
ClonTrader-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
SwitchMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.56 × 32
RoboForex-ECN
1.04 × 7701
FusionMarkets-Live
1.14 × 35
Axiory-Live
1.79 × 39
Exness-MT5Real15
2.28 × 85
Tickmill-Live
3.25 × 240
VantageInternational-Live
5.56 × 9
Coinexx-Live
6.00 × 5
AdmiralMarkets-Live
7.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live
7.78 × 9
FPMarkets-Live
8.38 × 37
ECMarkets-Server
8.40 × 25
Earnex-Trade
8.56 × 114
FXCELLC-Live
10.00 × 1
еще 12...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Уважаемые инвесторы! 👋

Рад приветствовать вас в мире алготрейдинга! 🌍💹
Мой портфель — это результат тщательного анализа и разработки, направленных на достижение максимальной доходности и контроля рисков при торговле на рынках американских индексов NASDAQ, Dow Jones и S&P 500.

Почему именно мой портфель?

📊 Структура нового портфеля

Теперь в портфеле 8 внутридневных стратегий, из которых:

  • 4 на Nasdaq

  • 4 на S&P 500

  • Комбинация: тренд, реверс, откат, нейросети

  • Таймфреймы и логики разные, с низкой или даже отрицательной корреляцией между стратегиями

📌 Ключевая цель достигнутаминимальная взаимная корреляция, сниженная просадка, высокая стабильность.


🔹 Цель доходности: 60% годовых.
🔹 Надёжное управление рисками: Максимальная просадка ограничена 25%.
🔹 Диверсификация стратегий для стабильной работы в разных рыночных сценариях.

Что вы получаете?

Присоединившись к моему сигналу, вы сможете синхронизировать свой портфель с моими торговыми решениями и воспользоваться моими проверенными стратегиями, которые разрабатывались годами. Это удобный и эффективный способ зарабатывать с использованием передовых технологий и опыта.

🔥 Хотите узнать больше обо мне, моих алгоритмах и инструкциях по подключению?
Переходите в мой канал TrendPilot в Telegram!
Там вы найдёте:
🔍 Подробные инструкции по подключению.
📊 Личный опыт и лайфстайл.
💡 Полезные инсайты и анализ сделок.

Не упустите шанс стать частью успешной команды и начать путь к стабильному доходу с помощью проверенных торговых стратегий. 🚀


Нет отзывов
2026.01.13 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.03 19:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 16:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 19:05 2025.04.22 19:05:12  

🔧 The Final Touch. The New Portfolio is Ready. Friends, today I’m sharing the result of a major and meticulous effort. Minimal mutual correlation between the systems. That means: ✅ Ultra-low correlation — losses in one system DON'T drag the others down. ✅ Intraday strategies — 90% of trades close by the end of the day! ✅ Increased stability across different market phases more details in my telegram channel https://t.me/+mhjYyC1dLQo1YWFk

2025.04.14 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 15:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.15 19:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.12 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 23:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 08:21
No swaps are charged
2025.01.15 08:21
No swaps are charged
2025.01.14 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.01.14 11:34
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
American whales
100 USD в месяц
100%
0
0
USD
3.3K
USD
177
99%
1 612
39%
50%
1.04
0.88
USD
55%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.