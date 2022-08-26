- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|881
|.US500Cash
|537
|.US30Cash
|163
|XAUUSD
|31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.USTECHCash
|452
|.US500Cash
|-566
|.US30Cash
|213
|XAUUSD
|1.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.USTECHCash
|27K
|.US500Cash
|5.8K
|.US30Cash
|31K
|XAUUSD
|425K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarketsCY-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.56 × 32
|
RoboForex-ECN
|1.04 × 7701
|
FusionMarkets-Live
|1.14 × 35
|
Axiory-Live
|1.79 × 39
|
Exness-MT5Real15
|2.28 × 85
|
Tickmill-Live
|3.25 × 240
|
VantageInternational-Live
|5.56 × 9
|
Coinexx-Live
|6.00 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|7.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.78 × 9
|
FPMarkets-Live
|8.38 × 37
|
ECMarkets-Server
|8.40 × 25
|
Earnex-Trade
|8.56 × 114
|
FXCELLC-Live
|10.00 × 1
Уважаемые инвесторы! 👋
Рад приветствовать вас в мире алготрейдинга! 🌍💹
Мой портфель — это результат тщательного анализа и разработки, направленных на достижение максимальной доходности и контроля рисков при торговле на рынках американских индексов NASDAQ, Dow Jones и S&P 500.
Почему именно мой портфель?
📊 Структура нового портфеля
Теперь в портфеле 8 внутридневных стратегий, из которых:
-
4 на Nasdaq
-
4 на S&P 500
-
Комбинация: тренд, реверс, откат, нейросети
-
Таймфреймы и логики разные, с низкой или даже отрицательной корреляцией между стратегиями
📌 Ключевая цель достигнута — минимальная взаимная корреляция, сниженная просадка, высокая стабильность.
🔹 Цель доходности: 60% годовых.
🔹 Надёжное управление рисками: Максимальная просадка ограничена 25%.
🔹 Диверсификация стратегий для стабильной работы в разных рыночных сценариях.
Что вы получаете?
Присоединившись к моему сигналу, вы сможете синхронизировать свой портфель с моими торговыми решениями и воспользоваться моими проверенными стратегиями, которые разрабатывались годами. Это удобный и эффективный способ зарабатывать с использованием передовых технологий и опыта.
🔥 Хотите узнать больше обо мне, моих алгоритмах и инструкциях по подключению?
Переходите в мой канал TrendPilot в Telegram!
Там вы найдёте:
🔍 Подробные инструкции по подключению.
📊 Личный опыт и лайфстайл.
💡 Полезные инсайты и анализ сделок.
Не упустите шанс стать частью успешной команды и начать путь к стабильному доходу с помощью проверенных торговых стратегий. 🚀
🔧 The Final Touch. The New Portfolio is Ready. Friends, today I’m sharing the result of a major and meticulous effort. Minimal mutual correlation between the systems. That means: ✅ Ultra-low correlation — losses in one system DON'T drag the others down. ✅ Intraday strategies — 90% of trades close by the end of the day! ✅ Increased stability across different market phases more details in my telegram channel https://t.me/+mhjYyC1dLQo1YWFk
