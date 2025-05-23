Валюты / YETI
YETI: YETI Holdings Inc
35.57 USD 0.78 (2.24%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YETI за сегодня изменился на 2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.63, а максимальная — 35.65.
Следите за динамикой YETI Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
34.63 35.65
Годовой диапазон
26.61 45.25
- Предыдущее закрытие
- 34.79
- Open
- 34.88
- Bid
- 35.57
- Ask
- 35.87
- Low
- 34.63
- High
- 35.65
- Объем
- 2.012 K
- Дневное изменение
- 2.24%
- Месячное изменение
- 2.77%
- 6-месячное изменение
- 7.82%
- Годовое изменение
- -12.65%
