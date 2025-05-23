CotationsSections
Devises / YETI
YETI: YETI Holdings Inc

34.60 USD 1.23 (3.43%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de YETI a changé de -3.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.41 et à un maximum de 35.83.

Suivez la dynamique YETI Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
34.41 35.83
Range Annuel
26.61 45.25
Clôture Précédente
35.83
Ouverture
35.66
Bid
34.60
Ask
34.90
Plus Bas
34.41
Plus Haut
35.83
Volume
2.489 K
Changement quotidien
-3.43%
Changement Mensuel
-0.03%
Changement à 6 Mois
4.88%
Changement Annuel
-15.03%
