통화 / YETI
YETI: YETI Holdings Inc
34.60 USD 1.23 (3.43%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
YETI 환율이 오늘 -3.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.41이고 고가는 35.83이었습니다.
YETI Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
YETI News
일일 변동 비율
34.41 35.83
년간 변동
26.61 45.25
- 이전 종가
- 35.83
- 시가
- 35.66
- Bid
- 34.60
- Ask
- 34.90
- 저가
- 34.41
- 고가
- 35.83
- 볼륨
- 2.489 K
- 일일 변동
- -3.43%
- 월 변동
- -0.03%
- 6개월 변동
- 4.88%
- 년간 변동율
- -15.03%
20 9월, 토요일