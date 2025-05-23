Währungen / YETI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
YETI: YETI Holdings Inc
35.60 USD 0.23 (0.64%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YETI hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.46 bis zu einem Hoch von 35.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die YETI Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YETI News
- Harley-Davidson erweitert Verwaltungsrat um zwei unabhängige Mitglieder
- YETI: Navigating Headwinds While Innovating For The Future (NYSE:YETI)
- YETI vs. POOL: Which Stock Is the Better Value Option?
- UBS maintains Yeti stock rating at Neutral amid weaker sales growth
- Yeti stock price target raised to $33 from $30 at Roth/MKM
- Ave Maria Value Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVERX)
- YETI Holdings Q2 FY2025 Earnings Call Transcript - YETI Holdings (NYSE:YETI)
- Yeti (YETI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Yeti (YETI) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Yeti beats earnings expectations despite revenue miss
- YETI earnings beat by $0.12, revenue fell short of estimates
- YETI Q2 2025 slides: Sales decline 4% but company raises full-year outlook
- Yeti (YETI) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Will Yeti (YETI) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Yeti stock rises on speculation of potential takeover interest
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Why Yeti Stock Surged Higher This Week
- Yeti stock price target raised to $44 by Citi on improved web traffic
- YETI Holdings Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Yeti’s stock has been hot, and this ‘viral’ tote could be why
- YETI: A COVID Darling Ready To Make A Comeback (NYSE:YETI)
- YETI Welcomes Arvind Bhatia as Vice President, Investor Relations
- YETI Holdings, Inc. to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Yeti just released an all-weather backpack that's 'built to carry anything,' and it's already flying off the site
Tagesspanne
35.46 35.83
Jahresspanne
26.61 45.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.83
- Eröffnung
- 35.66
- Bid
- 35.60
- Ask
- 35.90
- Tief
- 35.46
- Hoch
- 35.83
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- 2.86%
- 6-Monatsänderung
- 7.91%
- Jahresänderung
- -12.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K