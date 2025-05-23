KurseKategorien
Währungen / YETI
Zurück zum Aktien

YETI: YETI Holdings Inc

35.60 USD 0.23 (0.64%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YETI hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.46 bis zu einem Hoch von 35.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die YETI Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YETI News

Tagesspanne
35.46 35.83
Jahresspanne
26.61 45.25
Vorheriger Schlusskurs
35.83
Eröffnung
35.66
Bid
35.60
Ask
35.90
Tief
35.46
Hoch
35.83
Volumen
38
Tagesänderung
-0.64%
Monatsänderung
2.86%
6-Monatsänderung
7.91%
Jahresänderung
-12.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K