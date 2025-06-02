Валюты / PSNL
PSNL: Personalis Inc
5.87 USD 0.06 (1.01%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSNL за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.71, а максимальная — 5.95.
Следите за динамикой Personalis Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.71 5.95
Годовой диапазон
2.83 7.79
- Предыдущее закрытие
- 5.93
- Open
- 5.88
- Bid
- 5.87
- Ask
- 6.17
- Low
- 5.71
- High
- 5.95
- Объем
- 1.491 K
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- 22.29%
- 6-месячное изменение
- 67.71%
- Годовое изменение
- 9.31%
