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PSDM: PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

50.82 USD 0.06 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSDM за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.82, а максимальная — 50.86.

Следите за динамикой PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSDM сегодня?

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) сегодня оценивается на уровне 50.82. Инструмент торгуется в пределах 50.82 - 50.86, вчерашнее закрытие составило 50.88, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSDM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF?

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.53% и USD. Отслеживайте движения PSDM на графике в реальном времени.

Как купить акции PSDM?

Вы можете купить акции PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) по текущей цене 50.82. Ордера обычно размещаются около 50.82 или 51.12, тогда как 36 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSDM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSDM?

Инвестирование в PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.61 - 51.77 и текущей цены 50.82. Многие сравнивают 0.12% и -1.24% перед размещением ордеров на 50.82 или 51.12. Изучайте ежедневные изменения цены PSDM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF?

Самая высокая цена PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) за последний год составила 51.77. Акции заметно колебались в пределах 50.61 - 51.77, сравнение с 50.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF?

Самая низкая цена PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) за год составила 50.61. Сравнение с текущими 50.82 и 50.61 - 51.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSDM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSDM?

В прошлом PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.88 и -1.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.82 50.86
Годовой диапазон
50.61 51.77
Предыдущее закрытие
50.88
Open
50.85
Bid
50.82
Ask
51.12
Low
50.82
High
50.86
Объем
36
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-1.24%
Годовое изменение
-1.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%