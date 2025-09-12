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PSDM: PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
Курс PSDM за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.82, а максимальная — 50.86.
Следите за динамикой PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSDM сегодня?
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) сегодня оценивается на уровне 50.82. Инструмент торгуется в пределах 50.82 - 50.86, вчерашнее закрытие составило 50.88, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSDM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF?
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.53% и USD. Отслеживайте движения PSDM на графике в реальном времени.
Как купить акции PSDM?
Вы можете купить акции PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) по текущей цене 50.82. Ордера обычно размещаются около 50.82 или 51.12, тогда как 36 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSDM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSDM?
Инвестирование в PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.61 - 51.77 и текущей цены 50.82. Многие сравнивают 0.12% и -1.24% перед размещением ордеров на 50.82 или 51.12. Изучайте ежедневные изменения цены PSDM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF?
Самая высокая цена PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) за последний год составила 51.77. Акции заметно колебались в пределах 50.61 - 51.77, сравнение с 50.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF?
Самая низкая цена PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) за год составила 50.61. Сравнение с текущими 50.82 и 50.61 - 51.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSDM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSDM?
В прошлом PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.88 и -1.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.88
- Open
- 50.85
- Bid
- 50.82
- Ask
- 51.12
- Low
- 50.82
- High
- 50.86
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -1.24%
- Годовое изменение
- -1.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%