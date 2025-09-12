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PSDM: PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

50.84 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PSDM汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点50.84和高点51.00进行交易。

关注PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

PSDM新闻

常见问题解答

PSDM股票今天的价格是多少？

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票今天的定价为50.84。它在50.84 - 51.00范围内交易，昨天的收盘价为50.82，交易量达到53。PSDM的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票是否支付股息？

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF目前的价值为50.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.49%和USD。实时查看图表以跟踪PSDM走势。

如何购买PSDM股票？

您可以以50.84的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票。订单通常设置在50.84或51.14附近，而53和-0.04%显示市场活动。立即关注PSDM的实时图表更新。

如何投资PSDM股票？

投资PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF需要考虑年度范围50.61 - 51.77和当前价格50.84。许多人在以50.84或51.14下订单之前，会比较0.16%和。实时查看PSDM价格图表，了解每日变化。

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF的最高价格是51.77。在50.61 - 51.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF的绩效。

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票的最低价格是多少？

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF（PSDM）的最低价格为50.61。将其与当前的50.84和50.61 - 51.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PSDM股票是什么时候拆分的？

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.82和-1.49%中可见。

日范围
50.84 51.00
年范围
50.61 51.77
前一天收盘价
50.82
开盘价
50.86
卖价
50.84
买价
51.14
最低价
50.84
最高价
51.00
交易量
53
日变化
0.04%
月变化
0.16%
6个月变化
-1.20%
年变化
-1.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%