PSDM: PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
今日PSDM汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点50.84和高点51.00进行交易。
关注PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSDM新闻
常见问题解答
PSDM股票今天的价格是多少？
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票今天的定价为50.84。它在50.84 - 51.00范围内交易，昨天的收盘价为50.82，交易量达到53。PSDM的实时价格图表显示了这些更新。
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票是否支付股息？
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF目前的价值为50.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.49%和USD。实时查看图表以跟踪PSDM走势。
如何购买PSDM股票？
您可以以50.84的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票。订单通常设置在50.84或51.14附近，而53和-0.04%显示市场活动。立即关注PSDM的实时图表更新。
如何投资PSDM股票？
投资PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF需要考虑年度范围50.61 - 51.77和当前价格50.84。许多人在以50.84或51.14下订单之前，会比较0.16%和。实时查看PSDM价格图表，了解每日变化。
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF的最高价格是51.77。在50.61 - 51.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF的绩效。
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票的最低价格是多少？
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF（PSDM）的最低价格为50.61。将其与当前的50.84和50.61 - 51.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PSDM股票是什么时候拆分的？
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.82和-1.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.82
- 开盘价
- 50.86
- 卖价
- 50.84
- 买价
- 51.14
- 最低价
- 50.84
- 最高价
- 51.00
- 交易量
- 53
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -1.20%
- 年变化
- -1.49%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%