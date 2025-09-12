PSDM股票今天的价格是多少？ PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票今天的定价为50.84。它在50.84 - 51.00范围内交易，昨天的收盘价为50.82，交易量达到53。PSDM的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票是否支付股息？ PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF目前的价值为50.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.49%和USD。实时查看图表以跟踪PSDM走势。

如何购买PSDM股票？ 您可以以50.84的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票。订单通常设置在50.84或51.14附近，而53和-0.04%显示市场活动。立即关注PSDM的实时图表更新。

如何投资PSDM股票？ 投资PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF需要考虑年度范围50.61 - 51.77和当前价格50.84。许多人在以50.84或51.14下订单之前，会比较0.16%和。实时查看PSDM价格图表，了解每日变化。

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF的最高价格是51.77。在50.61 - 51.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF的绩效。

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF股票的最低价格是多少？ PGIM ETF Trust PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF（PSDM）的最低价格为50.61。将其与当前的50.84和50.61 - 51.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。