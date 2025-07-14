Валюты / OSW
OSW: OneSpaWorld Holdings Limited
21.69 USD 0.18 (0.82%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OSW за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.84, а максимальная — 22.25.
Следите за динамикой OneSpaWorld Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.84 22.25
Годовой диапазон
11.50 23.28
- Предыдущее закрытие
- 21.87
- Open
- 21.79
- Bid
- 21.69
- Ask
- 21.99
- Low
- 20.84
- High
- 22.25
- Объем
- 1.463 K
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- -2.60%
- 6-месячное изменение
- 28.65%
- Годовое изменение
- 31.69%
