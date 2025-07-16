QuotazioniSezioni
OSW
OSW: OneSpaWorld Holdings Limited

22.12 USD 0.18 (0.81%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OSW ha avuto una variazione del -0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.89 e ad un massimo di 22.41.

Segui le dinamiche di OneSpaWorld Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.89 22.41
Intervallo Annuale
11.50 23.28
Chiusura Precedente
22.30
Apertura
22.31
Bid
22.12
Ask
22.42
Minimo
21.89
Massimo
22.41
Volume
1.246 K
Variazione giornaliera
-0.81%
Variazione Mensile
-0.67%
Variazione Semestrale
31.20%
Variazione Annuale
34.30%
20 settembre, sabato