ORLA: Orla Mining Ltd
11.50 USD 1.28 (10.02%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ORLA за сегодня изменился на -10.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.50, а максимальная — 12.90.
Следите за динамикой Orla Mining Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.50 12.90
Годовой диапазон
3.81 12.90
- Предыдущее закрытие
- 12.78
- Open
- 12.85
- Bid
- 11.50
- Ask
- 11.80
- Low
- 11.50
- High
- 12.90
- Объем
- 6.724 K
- Дневное изменение
- -10.02%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- 23.52%
- Годовое изменение
- 185.36%
