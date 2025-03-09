통화 / ORLA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ORLA: Orla Mining Ltd
10.48 USD 0.58 (5.24%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ORLA 환율이 오늘 -5.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.11이고 고가는 10.58이었습니다.
Orla Mining Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORLA News
- Orla Mining stock hits all-time high at 12.84 USD
- This Gold Stock Is Rising As The Shiny Metal Holds Above $3,600
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Orla Mining Ltd. (ORLA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Model Asset Allocation Update (August 2025)
- Amphenol Shines Brightly, Closes At Record High: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Stock Spotlight
- Orla Mining stock hits all-time high at 12.44 USD
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - June 2025 Report
- This Leading Gold Stock Sets Up For Its Next Move
- Gold Mining Stocks: Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- Gold Stock Soars 58% And Now Sits In A Buy Zone Amid Tariff Talks
- Agnico Stock Follows Gold Back Near Highs
- Tracking Prem Watsa's Fairfax Financial Holdings Portfolio - Q1 2025 Update (FRFHF)
- Gold Stock Touches Highs, Then Dives, With Production Set To Double
- When Analyzing Stock Market Leaders, Make Sure Leadership Is Broad In The Group
- Orla Mining stock soars to all-time high of $11.95 amid robust growth
- Asset Entities Inc. And 2 Other New Model Portfolio Picks (May 2025)
- NRG Energy Near Record High, Rises Onto Big Cap List: Check Out IBD 50, Sector Leaders, More
- Boston Scientific, A Whisker Away From Record High, Joins IBD 50: See New Names On Stock Spotlight, Big Cap 20 And More
- Fortinet Battles Evildoers With AI, Joins Big Cap 20: Check Out Stocks Just Added To Sector Leader, Other IBD Best Stocks Lists
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The March Report
- Orla: Growth Turns To Medium-Tier Gold Mining, Steady Progress Amidst Gold Rush (ORLA)
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio Q4 2024 Update (OTCMKTS:FRFHF)
일일 변동 비율
10.11 10.58
년간 변동
3.81 12.90
- 이전 종가
- 11.06
- 시가
- 10.50
- Bid
- 10.48
- Ask
- 10.78
- 저가
- 10.11
- 고가
- 10.58
- 볼륨
- 20.543 K
- 일일 변동
- -5.24%
- 월 변동
- -8.31%
- 6개월 변동
- 12.57%
- 년간 변동율
- 160.05%
20 9월, 토요일