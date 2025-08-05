КотировкиРазделы
NNN: NNN REIT Inc

42.56 USD 0.41 (0.95%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NNN за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.35, а максимальная — 43.02.

Следите за динамикой NNN REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости NNN

Дневной диапазон
42.35 43.02
Годовой диапазон
35.80 49.57
Предыдущее закрытие
42.97
Open
42.95
Bid
42.56
Ask
42.86
Low
42.35
High
43.02
Объем
2.539 K
Дневное изменение
-0.95%
Месячное изменение
-0.54%
6-месячное изменение
-0.44%
Годовое изменение
-12.52%
