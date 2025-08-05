Валюты / NNN
NNN: NNN REIT Inc
42.56 USD 0.41 (0.95%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NNN за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.35, а максимальная — 43.02.
Следите за динамикой NNN REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
42.35 43.02
Годовой диапазон
35.80 49.57
- Предыдущее закрытие
- 42.97
- Open
- 42.95
- Bid
- 42.56
- Ask
- 42.86
- Low
- 42.35
- High
- 43.02
- Объем
- 2.539 K
- Дневное изменение
- -0.95%
- Месячное изменение
- -0.54%
- 6-месячное изменение
- -0.44%
- Годовое изменение
- -12.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.