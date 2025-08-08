Währungen / NNN
NNN: NNN REIT Inc
42.29 USD 0.29 (0.68%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NNN hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.24 bis zu einem Hoch von 42.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die NNN REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NNN News
Tagesspanne
42.24 42.72
Jahresspanne
35.80 49.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.58
- Eröffnung
- 42.47
- Bid
- 42.29
- Ask
- 42.59
- Tief
- 42.24
- Hoch
- 42.72
- Volumen
- 1.290 K
- Tagesänderung
- -0.68%
- Monatsänderung
- -1.17%
- 6-Monatsänderung
- -1.08%
- Jahresänderung
- -13.07%
