Валюты / MUFG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MUFG: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
15.52 USD 0.14 (0.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MUFG за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.46, а максимальная — 15.71.
Следите за динамикой Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MUFG
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Акции UBS достигли 52-недельного максимума в $41,36
- JPMorgan stock holds steady as Morgan Stanley maintains Equalweight rating
- HSBC Shares Reach 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Best Momentum Stocks to Buy for September 11th
- New Strong Buy Stocks for September 11th
- Mitsubishi UFJ Financial's Best Days Are Still Ahead
- MUFG (MUFG) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- TD Cowen reiterates Buy rating on Oracle stock ahead of earnings
- Oracle data centers in Wisconsin and Texas to receive $38 billion debt - Bloomberg
- Nikkei 225 Slips As Rising Yields And BOJ Signals Weigh On Sentiment (NKY:IND)
- Japan's Megabanks Expected To Accelerate Foreign Bond Investments
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Bank in the Big Time – Wall Street Rediscovers Its Swagger - TipRanks.com
- Best Momentum Stocks to Buy for August 27th
- New Strong Buy Stocks for August 27th
- Mizuho, MUFG join race by Japan's banks for money manager deals overseas
- JPMorgan and MUFG near $22 billion data center financing deal in Texas, FT reports
- MUFG reports slight decline in capital ratios for Q1 2025
- Japan's Megabanks Likely To Cash In On Higher Rates To Improve Margins
- Mitsubishi UFJ reports ¥546 billion profit for Q1 fiscal 2025
- Japan’s Topix hits record high on Wall Street rally, solid earnings
- Mitsubishi UFJ Financial ADR earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- MUFG head sees chance of Bank of Japan rate hike in October
Дневной диапазон
15.46 15.71
Годовой диапазон
9.85 16.16
- Предыдущее закрытие
- 15.66
- Open
- 15.71
- Bid
- 15.52
- Ask
- 15.82
- Low
- 15.46
- High
- 15.71
- Объем
- 2.567 K
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- 2.51%
- 6-месячное изменение
- 16.43%
- Годовое изменение
- 51.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.