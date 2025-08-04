통화 / MUFG
MUFG: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
15.88 USD 0.26 (1.66%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MUFG 환율이 오늘 1.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.80이고 고가는 15.89이었습니다.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MUFG News
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- UBS 주식, 52주 최고치 41.36 USD 기록
- JPMorgan stock holds steady as Morgan Stanley maintains Equalweight rating
- HSBC Shares Reach 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Best Momentum Stocks to Buy for September 11th
- New Strong Buy Stocks for September 11th
- Mitsubishi UFJ Financial's Best Days Are Still Ahead
- MUFG (MUFG) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- TD Cowen reiterates Buy rating on Oracle stock ahead of earnings
- Oracle data centers in Wisconsin and Texas to receive $38 billion debt - Bloomberg
- Nikkei 225 Slips As Rising Yields And BOJ Signals Weigh On Sentiment (NKY:IND)
- Japan's Megabanks Expected To Accelerate Foreign Bond Investments
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Bank in the Big Time – Wall Street Rediscovers Its Swagger - TipRanks.com
- Best Momentum Stocks to Buy for August 27th
- New Strong Buy Stocks for August 27th
- Mizuho, MUFG join race by Japan's banks for money manager deals overseas
- JPMorgan and MUFG near $22 billion data center financing deal in Texas, FT reports
- MUFG reports slight decline in capital ratios for Q1 2025
- Japan's Megabanks Likely To Cash In On Higher Rates To Improve Margins
- Mitsubishi UFJ reports ¥546 billion profit for Q1 fiscal 2025
- Japan’s Topix hits record high on Wall Street rally, solid earnings
- Mitsubishi UFJ Financial ADR earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- MUFG head sees chance of Bank of Japan rate hike in October
일일 변동 비율
15.80 15.89
년간 변동
9.85 16.16
- 이전 종가
- 15.62
- 시가
- 15.83
- Bid
- 15.88
- Ask
- 16.18
- 저가
- 15.80
- 고가
- 15.89
- 볼륨
- 1.977 K
- 일일 변동
- 1.66%
- 월 변동
- 4.89%
- 6개월 변동
- 19.13%
- 년간 변동율
- 54.63%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K