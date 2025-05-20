Валюты / MTH
MTH: Meritage Homes Corporation
76.32 USD 0.88 (1.14%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTH за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.39, а максимальная — 76.94.
Следите за динамикой Meritage Homes Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MTH
- Comstock Soars 74% in 3 Months: What's Driving the Rally?
- Meritage (MTH) Up 5.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Meritage Homes announces dividend and $500 million share buyback
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- Meritage homes (MTH) director Arriola buys shares worth $155k
- Meritage homes (MTH) director Arriola buys $155k in shares
- Latest Trump tariffs could add ~$6.8k to the cost to build a new home: UBS
- Meritage Homes Corporation: Prefer To Continue Staying On The Side Lines (NYSE:MTH)
- Meritage Homes Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MTH)
- Earnings call transcript: Meritage’s Q2 2025 earnings beat forecasts, stock drops
- Meritage Q2 2025 slides: sales up 3%, margins compress amid financing incentives
- Meritage Homes Posts Q2 Revenue Beat
- Meritage Homes (MTH) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Meritage earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Meritage (MTH)
- Meritage Homes extends credit agreement maturity to July 2030
- PulteGroup: PBG Ratios Of Peers Show Better Value-To-Growth (NYSE:PHM)
- Touchstone Growth Opportunities Fund Q4 2024 Commentary (TGVFX)
- Victory Investment Grade Convertible Fund Q1 2025 Commentary (undefined:SBFCX)
- Meritage Homes Second Quarter 2025 Earnings Conference Call and Webcast Scheduled for July 24, 2025
- Meritage Homes Stock Is Building Value For All Seasons (NYSE:MTH)
- Meritage Homes: Rating Downgrade On Change In Demand Outlook (MTH)
- Meritage Homes announces $0.43 quarterly dividend
- Meritage Homes Extends Partnership with Operation Homefront, Donating Two Mortgage-Free Homes to Military Families in Colorado and North Carolina
Дневной диапазон
75.39 76.94
Годовой диапазон
59.27 103.77
- Предыдущее закрытие
- 77.20
- Open
- 76.66
- Bid
- 76.32
- Ask
- 76.62
- Low
- 75.39
- High
- 76.94
- Объем
- 1.491 K
- Дневное изменение
- -1.14%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- 7.49%
- Годовое изменение
- -26.00%
