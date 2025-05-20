КотировкиРазделы
MTH: Meritage Homes Corporation

76.32 USD 0.88 (1.14%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTH за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.39, а максимальная — 76.94.

Следите за динамикой Meritage Homes Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
75.39 76.94
Годовой диапазон
59.27 103.77
Предыдущее закрытие
77.20
Open
76.66
Bid
76.32
Ask
76.62
Low
75.39
High
76.94
Объем
1.491 K
Дневное изменение
-1.14%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
7.49%
Годовое изменение
-26.00%
