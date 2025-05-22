Divisas / MTH
MTH: Meritage Homes Corporation
75.48 USD 0.84 (1.10%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MTH de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 74.72, mientras que el máximo ha alcanzado 80.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Meritage Homes Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MTH News
- U.S. Housing Crunch: The Policy Shift That Could Trigger a Market Rebound
- Comstock Soars 74% in 3 Months: What's Driving the Rally?
- Meritage (MTH) Up 5.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Meritage Homes announces dividend and $500 million share buyback
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- Meritage homes (MTH) director Arriola buys shares worth $155k
- Meritage homes (MTH) director Arriola buys $155k in shares
- Latest Trump tariffs could add ~$6.8k to the cost to build a new home: UBS
- Meritage Homes Corporation: Prefer To Continue Staying On The Side Lines (NYSE:MTH)
- Meritage Homes Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MTH)
- Earnings call transcript: Meritage’s Q2 2025 earnings beat forecasts, stock drops
- Meritage Q2 2025 slides: sales up 3%, margins compress amid financing incentives
- Meritage Homes Posts Q2 Revenue Beat
- Meritage Homes (MTH) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Meritage earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Meritage (MTH)
- Meritage Homes extends credit agreement maturity to July 2030
- PulteGroup: PBG Ratios Of Peers Show Better Value-To-Growth (NYSE:PHM)
- Touchstone Growth Opportunities Fund Q4 2024 Commentary (TGVFX)
- Victory Investment Grade Convertible Fund Q1 2025 Commentary (undefined:SBFCX)
- Meritage Homes Second Quarter 2025 Earnings Conference Call and Webcast Scheduled for July 24, 2025
- Meritage Homes Stock Is Building Value For All Seasons (NYSE:MTH)
- Meritage Homes: Rating Downgrade On Change In Demand Outlook (MTH)
- Meritage Homes announces $0.43 quarterly dividend
Rango diario
74.72 80.00
Rango anual
59.27 103.77
- Cierres anteriores
- 76.32
- Open
- 76.66
- Bid
- 75.48
- Ask
- 75.78
- Low
- 74.72
- High
- 80.00
- Volumen
- 2.612 K
- Cambio diario
- -1.10%
- Cambio mensual
- -0.98%
- Cambio a 6 meses
- 6.31%
- Cambio anual
- -26.82%
