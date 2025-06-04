Währungen / MTH
MTH: Meritage Homes Corporation
76.56 USD 1.08 (1.43%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTH hat sich für heute um 1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.02 bis zu einem Hoch von 77.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Meritage Homes Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
75.02 77.10
Jahresspanne
59.27 103.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 75.48
- Eröffnung
- 75.02
- Bid
- 76.56
- Ask
- 76.86
- Tief
- 75.02
- Hoch
- 77.10
- Volumen
- 1.801 K
- Tagesänderung
- 1.43%
- Monatsänderung
- 0.43%
- 6-Monatsänderung
- 7.83%
- Jahresänderung
- -25.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K