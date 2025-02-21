Валюты / MLGO
MLGO: MicroAlgo Inc
10.01 USD 0.87 (9.52%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLGO за сегодня изменился на 9.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.04, а максимальная — 10.80.
Следите за динамикой MicroAlgo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.04 10.80
Годовой диапазон
0.12 32.41
- Предыдущее закрытие
- 9.14
- Open
- 9.10
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Low
- 9.04
- High
- 10.80
- Объем
- 2.336 K
- Дневное изменение
- 9.52%
- Месячное изменение
- 15.72%
- 6-месячное изменение
- -68.93%
- Годовое изменение
- 3475.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.