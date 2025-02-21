CotationsSections
MLGO
MLGO: MicroAlgo Inc

10.84 USD 1.27 (10.49%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MLGO a changé de -10.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.66 et à un maximum de 12.30.

Suivez la dynamique MicroAlgo Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
10.66 12.30
Range Annuel
0.12 32.41
Clôture Précédente
12.11
Ouverture
11.66
Bid
10.84
Ask
11.14
Plus Bas
10.66
Plus Haut
12.30
Volume
1.829 K
Changement quotidien
-10.49%
Changement Mensuel
25.32%
Changement à 6 Mois
-66.36%
Changement Annuel
3771.43%
20 septembre, samedi