货币 / MLGO
MLGO: MicroAlgo Inc
11.50 USD 1.49 (14.89%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MLGO汇率已更改14.89%。当日，交易品种以低点10.06和高点13.45进行交易。
关注MicroAlgo Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
10.06 13.45
年范围
0.12 32.41
- 前一天收盘价
- 10.01
- 开盘价
- 10.15
- 卖价
- 11.50
- 买价
- 11.80
- 最低价
- 10.06
- 最高价
- 13.45
- 交易量
- 5.705 K
- 日变化
- 14.89%
- 月变化
- 32.95%
- 6个月变化
- -64.31%
- 年变化
- 4007.14%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值