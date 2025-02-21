Währungen / MLGO
MLGO: MicroAlgo Inc
11.17 USD 0.94 (7.76%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MLGO hat sich für heute um -7.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.86 bis zu einem Hoch von 12.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroAlgo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.86 12.30
Jahresspanne
0.12 32.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.11
- Eröffnung
- 11.66
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Tief
- 10.86
- Hoch
- 12.30
- Volumen
- 1.191 K
- Tagesänderung
- -7.76%
- Monatsänderung
- 29.13%
- 6-Monatsänderung
- -65.33%
- Jahresänderung
- 3889.29%
