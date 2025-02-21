QuotazioniSezioni
MLGO
MLGO: MicroAlgo Inc

10.84 USD 1.27 (10.49%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MLGO ha avuto una variazione del -10.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.66 e ad un massimo di 12.30.

Segui le dinamiche di MicroAlgo Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.66 12.30
Intervallo Annuale
0.12 32.41
Chiusura Precedente
12.11
Apertura
11.66
Bid
10.84
Ask
11.14
Minimo
10.66
Massimo
12.30
Volume
1.829 K
Variazione giornaliera
-10.49%
Variazione Mensile
25.32%
Variazione Semestrale
-66.36%
Variazione Annuale
3771.43%
21 settembre, domenica