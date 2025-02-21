FiyatlarBölümler
Dövizler / MLGO
Geri dön - Hisse senetleri

MLGO: MicroAlgo Inc

10.84 USD 1.27 (10.49%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MLGO fiyatı bugün -10.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.66 ve Yüksek fiyatı olarak 12.30 aralığında işlem gördü.

MicroAlgo Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MLGO haberleri

Günlük aralık
10.66 12.30
Yıllık aralık
0.12 32.41
Önceki kapanış
12.11
Açılış
11.66
Satış
10.84
Alış
11.14
Düşük
10.66
Yüksek
12.30
Hacim
1.829 K
Günlük değişim
-10.49%
Aylık değişim
25.32%
6 aylık değişim
-66.36%
Yıllık değişim
3771.43%
21 Eylül, Pazar