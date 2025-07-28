Валюты / MGIH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MGIH: Millennium Group International Holdings Limited
2.77 USD 0.05 (1.84%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGIH за сегодня изменился на 1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.53, а максимальная — 2.85.
Следите за динамикой Millennium Group International Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.53 2.85
Годовой диапазон
1.34 6.83
- Предыдущее закрытие
- 2.72
- Open
- 2.68
- Bid
- 2.77
- Ask
- 3.07
- Low
- 2.53
- High
- 2.85
- Объем
- 393
- Дневное изменение
- 1.84%
- Месячное изменение
- 48.13%
- 6-месячное изменение
- 93.71%
- Годовое изменение
- 57.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.