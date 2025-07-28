Valute / MGIH
MGIH: Millennium Group International Holdings Limited
2.59 USD 0.15 (6.15%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MGIH ha avuto una variazione del 6.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.50 e ad un massimo di 3.11.
Segui le dinamiche di Millennium Group International Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.50 3.11
Intervallo Annuale
1.34 6.83
- Chiusura Precedente
- 2.44
- Apertura
- 2.94
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Minimo
- 2.50
- Massimo
- 3.11
- Volume
- 4.821 K
- Variazione giornaliera
- 6.15%
- Variazione Mensile
- 38.50%
- Variazione Semestrale
- 81.12%
- Variazione Annuale
- 47.16%
21 settembre, domenica