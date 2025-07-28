Währungen / MGIH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MGIH: Millennium Group International Holdings Limited
2.62 USD 0.18 (7.38%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGIH hat sich für heute um 7.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.52 bis zu einem Hoch von 3.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Millennium Group International Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.52 3.11
Jahresspanne
1.34 6.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.44
- Eröffnung
- 2.94
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- Tief
- 2.52
- Hoch
- 3.11
- Volumen
- 4.097 K
- Tagesänderung
- 7.38%
- Monatsänderung
- 40.11%
- 6-Monatsänderung
- 83.22%
- Jahresänderung
- 48.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K