MGIH: Millennium Group International Holdings Limited

2.62 USD 0.18 (7.38%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MGIH hat sich für heute um 7.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.52 bis zu einem Hoch von 3.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Millennium Group International Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2.52 3.11
Jahresspanne
1.34 6.83
Vorheriger Schlusskurs
2.44
Eröffnung
2.94
Bid
2.62
Ask
2.92
Tief
2.52
Hoch
3.11
Volumen
4.097 K
Tagesänderung
7.38%
Monatsänderung
40.11%
6-Monatsänderung
83.22%
Jahresänderung
48.86%
