FiyatlarBölümler
Dövizler / MGIH
Geri dön - Hisse senetleri

MGIH: Millennium Group International Holdings Limited

2.59 USD 0.15 (6.15%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MGIH fiyatı bugün 6.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.50 ve Yüksek fiyatı olarak 3.11 aralığında işlem gördü.

Millennium Group International Holdings Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGIH haberleri

Günlük aralık
2.50 3.11
Yıllık aralık
1.34 6.83
Önceki kapanış
2.44
Açılış
2.94
Satış
2.59
Alış
2.89
Düşük
2.50
Yüksek
3.11
Hacim
4.821 K
Günlük değişim
6.15%
Aylık değişim
38.50%
6 aylık değişim
81.12%
Yıllık değişim
47.16%
21 Eylül, Pazar