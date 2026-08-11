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MFUL: Mindful Conservative ETF

22.46 USD 0.04 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MFUL за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.46, а максимальная — 22.46.

Следите за динамикой Mindful Conservative ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MFUL сегодня?

Mindful Conservative ETF (MFUL) сегодня оценивается на уровне 22.46. Инструмент торгуется в пределах 22.46 - 22.46, вчерашнее закрытие составило 22.42, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mindful Conservative ETF?

Mindful Conservative ETF в настоящее время оценивается в 22.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.14% и USD. Отслеживайте движения MFUL на графике в реальном времени.

Как купить акции MFUL?

Вы можете купить акции Mindful Conservative ETF (MFUL) по текущей цене 22.46. Ордера обычно размещаются около 22.46 или 22.76, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MFUL?

Инвестирование в Mindful Conservative ETF предполагает учет годового диапазона 21.47 - 22.51 и текущей цены 22.46. Многие сравнивают 0.18% и 1.35% перед размещением ордеров на 22.46 или 22.76. Изучайте ежедневные изменения цены MFUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Mindful Conservative ETF?

Самая высокая цена Mindful Conservative ETF (MFUL) за последний год составила 22.51. Акции заметно колебались в пределах 21.47 - 22.51, сравнение с 22.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mindful Conservative ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Mindful Conservative ETF?

Самая низкая цена Mindful Conservative ETF (MFUL) за год составила 21.47. Сравнение с текущими 22.46 и 21.47 - 22.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MFUL?

В прошлом Mindful Conservative ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.42 и 2.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.46 22.46
Годовой диапазон
21.47 22.51
Предыдущее закрытие
22.42
Open
22.46
Bid
22.46
Ask
22.76
Low
22.46
High
22.46
Объем
1
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
0.18%
6-месячное изменение
1.35%
Годовое изменение
2.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%