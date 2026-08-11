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MFUL: Mindful Conservative ETF
Курс MFUL за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.46, а максимальная — 22.46.
Следите за динамикой Mindful Conservative ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MFUL сегодня?
Mindful Conservative ETF (MFUL) сегодня оценивается на уровне 22.46. Инструмент торгуется в пределах 22.46 - 22.46, вчерашнее закрытие составило 22.42, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mindful Conservative ETF?
Mindful Conservative ETF в настоящее время оценивается в 22.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.14% и USD. Отслеживайте движения MFUL на графике в реальном времени.
Как купить акции MFUL?
Вы можете купить акции Mindful Conservative ETF (MFUL) по текущей цене 22.46. Ордера обычно размещаются около 22.46 или 22.76, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MFUL?
Инвестирование в Mindful Conservative ETF предполагает учет годового диапазона 21.47 - 22.51 и текущей цены 22.46. Многие сравнивают 0.18% и 1.35% перед размещением ордеров на 22.46 или 22.76. Изучайте ежедневные изменения цены MFUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Mindful Conservative ETF?
Самая высокая цена Mindful Conservative ETF (MFUL) за последний год составила 22.51. Акции заметно колебались в пределах 21.47 - 22.51, сравнение с 22.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mindful Conservative ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Mindful Conservative ETF?
Самая низкая цена Mindful Conservative ETF (MFUL) за год составила 21.47. Сравнение с текущими 22.46 и 21.47 - 22.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MFUL?
В прошлом Mindful Conservative ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.42 и 2.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.42
- Open
- 22.46
- Bid
- 22.46
- Ask
- 22.76
- Low
- 22.46
- High
- 22.46
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- 1.35%
- Годовое изменение
- 2.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%