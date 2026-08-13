MFUL: Mindful Conservative ETF
今日MFUL汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点22.46和高点22.46进行交易。
关注Mindful Conservative ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
MFUL股票今天的价格是多少？
Mindful Conservative ETF股票今天的定价为22.46。它在22.46 - 22.46范围内交易，昨天的收盘价为22.42，交易量达到1。MFUL的实时价格图表显示了这些更新。
Mindful Conservative ETF股票是否支付股息？
Mindful Conservative ETF目前的价值为22.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.14%和USD。实时查看图表以跟踪MFUL走势。
如何购买MFUL股票？
您可以以22.46的当前价格购买Mindful Conservative ETF股票。订单通常设置在22.46或22.76附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MFUL的实时图表更新。
如何投资MFUL股票？
投资Mindful Conservative ETF需要考虑年度范围21.47 - 22.51和当前价格22.46。许多人在以22.46或22.76下订单之前，会比较0.18%和。实时查看MFUL价格图表，了解每日变化。
Mindful Conservative ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Mindful Conservative ETF的最高价格是22.51。在21.47 - 22.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Mindful Conservative ETF的绩效。
Mindful Conservative ETF股票的最低价格是多少？
Mindful Conservative ETF（MFUL）的最低价格为21.47。将其与当前的22.46和21.47 - 22.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MFUL股票是什么时候拆分的？
Mindful Conservative ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.42和2.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.42
- 开盘价
- 22.46
- 卖价
- 22.46
- 买价
- 22.76
- 最低价
- 22.46
- 最高价
- 22.46
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- 1.35%
- 年变化
- 2.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%