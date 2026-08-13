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MFUL: Mindful Conservative ETF

22.46 USD 0.04 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MFUL汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点22.46和高点22.46进行交易。

关注Mindful Conservative ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MFUL股票今天的价格是多少？

Mindful Conservative ETF股票今天的定价为22.46。它在22.46 - 22.46范围内交易，昨天的收盘价为22.42，交易量达到1。MFUL的实时价格图表显示了这些更新。

Mindful Conservative ETF股票是否支付股息？

Mindful Conservative ETF目前的价值为22.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.14%和USD。实时查看图表以跟踪MFUL走势。

如何购买MFUL股票？

您可以以22.46的当前价格购买Mindful Conservative ETF股票。订单通常设置在22.46或22.76附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MFUL的实时图表更新。

如何投资MFUL股票？

投资Mindful Conservative ETF需要考虑年度范围21.47 - 22.51和当前价格22.46。许多人在以22.46或22.76下订单之前，会比较0.18%和。实时查看MFUL价格图表，了解每日变化。

Mindful Conservative ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Mindful Conservative ETF的最高价格是22.51。在21.47 - 22.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Mindful Conservative ETF的绩效。

Mindful Conservative ETF股票的最低价格是多少？

Mindful Conservative ETF（MFUL）的最低价格为21.47。将其与当前的22.46和21.47 - 22.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFUL股票是什么时候拆分的？

Mindful Conservative ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.42和2.14%中可见。

日范围
22.46 22.46
年范围
21.47 22.51
前一天收盘价
22.42
开盘价
22.46
卖价
22.46
买价
22.76
最低价
22.46
最高价
22.46
交易量
1
日变化
0.18%
月变化
0.18%
6个月变化
1.35%
年变化
2.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%