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METV: Roundhill Ball Metaverse ETF

19.26 USD 0.06 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс METV за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.21, а максимальная — 19.29.

Следите за динамикой Roundhill Ball Metaverse ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций METV сегодня?

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) сегодня оценивается на уровне 19.26. Инструмент торгуется в пределах 19.21 - 19.29, вчерашнее закрытие составило 19.20, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике METV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Ball Metaverse ETF?

Roundhill Ball Metaverse ETF в настоящее время оценивается в 19.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.83% и USD. Отслеживайте движения METV на графике в реальном времени.

Как купить акции METV?

Вы можете купить акции Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) по текущей цене 19.26. Ордера обычно размещаются около 19.26 или 19.56, тогда как 46 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения METV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции METV?

Инвестирование в Roundhill Ball Metaverse ETF предполагает учет годового диапазона 15.16 - 21.40 и текущей цены 19.26. Многие сравнивают 4.00% и 18.16% перед размещением ордеров на 19.26 или 19.56. Изучайте ежедневные изменения цены METV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Ball Metaverse ETF?

Самая высокая цена Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) за последний год составила 21.40. Акции заметно колебались в пределах 15.16 - 21.40, сравнение с 19.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Ball Metaverse ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Ball Metaverse ETF?

Самая низкая цена Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) за год составила 15.16. Сравнение с текущими 19.26 и 15.16 - 21.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения METV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций METV?

В прошлом Roundhill Ball Metaverse ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.20 и 2.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.21 19.29
Годовой диапазон
15.16 21.40
Предыдущее закрытие
19.20
Open
19.23
Bid
19.26
Ask
19.56
Low
19.21
High
19.29
Объем
46
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
4.00%
6-месячное изменение
18.16%
Годовое изменение
2.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%