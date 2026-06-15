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METV: Roundhill Ball Metaverse ETF
Курс METV за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.21, а максимальная — 19.29.
Следите за динамикой Roundhill Ball Metaverse ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций METV сегодня?
Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) сегодня оценивается на уровне 19.26. Инструмент торгуется в пределах 19.21 - 19.29, вчерашнее закрытие составило 19.20, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике METV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Ball Metaverse ETF?
Roundhill Ball Metaverse ETF в настоящее время оценивается в 19.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.83% и USD. Отслеживайте движения METV на графике в реальном времени.
Как купить акции METV?
Вы можете купить акции Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) по текущей цене 19.26. Ордера обычно размещаются около 19.26 или 19.56, тогда как 46 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения METV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции METV?
Инвестирование в Roundhill Ball Metaverse ETF предполагает учет годового диапазона 15.16 - 21.40 и текущей цены 19.26. Многие сравнивают 4.00% и 18.16% перед размещением ордеров на 19.26 или 19.56. Изучайте ежедневные изменения цены METV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Ball Metaverse ETF?
Самая высокая цена Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) за последний год составила 21.40. Акции заметно колебались в пределах 15.16 - 21.40, сравнение с 19.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Ball Metaverse ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Ball Metaverse ETF?
Самая низкая цена Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) за год составила 15.16. Сравнение с текущими 19.26 и 15.16 - 21.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения METV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций METV?
В прошлом Roundhill Ball Metaverse ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.20 и 2.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.20
- Open
- 19.23
- Bid
- 19.26
- Ask
- 19.56
- Low
- 19.21
- High
- 19.29
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 4.00%
- 6-месячное изменение
- 18.16%
- Годовое изменение
- 2.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%