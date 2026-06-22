METV: Roundhill Ball Metaverse ETF
今日METV汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点19.20和高点19.29进行交易。
关注Roundhill Ball Metaverse ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
METV股票今天的价格是多少？
Roundhill Ball Metaverse ETF股票今天的定价为19.23。它在19.20 - 19.29范围内交易，昨天的收盘价为19.26，交易量达到25。METV的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill Ball Metaverse ETF股票是否支付股息？
Roundhill Ball Metaverse ETF目前的价值为19.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.67%和USD。实时查看图表以跟踪METV走势。
如何购买METV股票？
您可以以19.23的当前价格购买Roundhill Ball Metaverse ETF股票。订单通常设置在19.23或19.53附近，而25和0.05%显示市场活动。立即关注METV的实时图表更新。
如何投资METV股票？
投资Roundhill Ball Metaverse ETF需要考虑年度范围15.16 - 21.40和当前价格19.23。许多人在以19.23或19.53下订单之前，会比较3.83%和。实时查看METV价格图表，了解每日变化。
Roundhill Ball Metaverse ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill Ball Metaverse ETF的最高价格是21.40。在15.16 - 21.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Ball Metaverse ETF的绩效。
Roundhill Ball Metaverse ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill Ball Metaverse ETF（METV）的最低价格为15.16。将其与当前的19.23和15.16 - 21.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看METV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
METV股票是什么时候拆分的？
Roundhill Ball Metaverse ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.26和2.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.26
- 开盘价
- 19.22
- 卖价
- 19.23
- 买价
- 19.53
- 最低价
- 19.20
- 最高价
- 19.29
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 3.83%
- 6个月变化
- 17.98%
- 年变化
- 2.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%