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METV: Roundhill Ball Metaverse ETF

19.23 USD 0.03 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日METV汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点19.20和高点19.29进行交易。

关注Roundhill Ball Metaverse ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

METV新闻

常见问题解答

METV股票今天的价格是多少？

Roundhill Ball Metaverse ETF股票今天的定价为19.23。它在19.20 - 19.29范围内交易，昨天的收盘价为19.26，交易量达到25。METV的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Ball Metaverse ETF股票是否支付股息？

Roundhill Ball Metaverse ETF目前的价值为19.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.67%和USD。实时查看图表以跟踪METV走势。

如何购买METV股票？

您可以以19.23的当前价格购买Roundhill Ball Metaverse ETF股票。订单通常设置在19.23或19.53附近，而25和0.05%显示市场活动。立即关注METV的实时图表更新。

如何投资METV股票？

投资Roundhill Ball Metaverse ETF需要考虑年度范围15.16 - 21.40和当前价格19.23。许多人在以19.23或19.53下订单之前，会比较3.83%和。实时查看METV价格图表，了解每日变化。

Roundhill Ball Metaverse ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill Ball Metaverse ETF的最高价格是21.40。在15.16 - 21.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Ball Metaverse ETF的绩效。

Roundhill Ball Metaverse ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill Ball Metaverse ETF（METV）的最低价格为15.16。将其与当前的19.23和15.16 - 21.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看METV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

METV股票是什么时候拆分的？

Roundhill Ball Metaverse ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.26和2.67%中可见。

日范围
19.20 19.29
年范围
15.16 21.40
前一天收盘价
19.26
开盘价
19.22
卖价
19.23
买价
19.53
最低价
19.20
最高价
19.29
交易量
25
日变化
-0.16%
月变化
3.83%
6个月变化
17.98%
年变化
2.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%