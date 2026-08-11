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MCHS: Matthews China Discovery Active ETF

42.60 USD 0.63 (1.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MCHS за сегодня изменился на 1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.57, а максимальная — 42.70.

Следите за динамикой Matthews China Discovery Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MCHS сегодня?

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) сегодня оценивается на уровне 42.60. Инструмент торгуется в пределах 42.57 - 42.70, вчерашнее закрытие составило 41.97, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MCHS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Matthews China Discovery Active ETF?

Matthews China Discovery Active ETF в настоящее время оценивается в 42.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.84% и USD. Отслеживайте движения MCHS на графике в реальном времени.

Как купить акции MCHS?

Вы можете купить акции Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) по текущей цене 42.60. Ордера обычно размещаются около 42.60 или 42.90, тогда как 6 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MCHS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MCHS?

Инвестирование в Matthews China Discovery Active ETF предполагает учет годового диапазона 31.63 - 53.05 и текущей цены 42.60. Многие сравнивают 6.58% и 5.50% перед размещением ордеров на 42.60 или 42.90. Изучайте ежедневные изменения цены MCHS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Matthews China Discovery Active ETF?

Самая высокая цена Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) за последний год составила 53.05. Акции заметно колебались в пределах 31.63 - 53.05, сравнение с 41.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Matthews China Discovery Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Matthews China Discovery Active ETF?

Самая низкая цена Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) за год составила 31.63. Сравнение с текущими 42.60 и 31.63 - 53.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MCHS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MCHS?

В прошлом Matthews China Discovery Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.97 и 29.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.57 42.70
Годовой диапазон
31.63 53.05
Предыдущее закрытие
41.97
Open
42.70
Bid
42.60
Ask
42.90
Low
42.57
High
42.70
Объем
6
Дневное изменение
1.50%
Месячное изменение
6.58%
6-месячное изменение
5.50%
Годовое изменение
29.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%