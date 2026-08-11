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MCHS: Matthews China Discovery Active ETF
Курс MCHS за сегодня изменился на 1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.57, а максимальная — 42.70.
Следите за динамикой Matthews China Discovery Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MCHS сегодня?
Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) сегодня оценивается на уровне 42.60. Инструмент торгуется в пределах 42.57 - 42.70, вчерашнее закрытие составило 41.97, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MCHS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Matthews China Discovery Active ETF?
Matthews China Discovery Active ETF в настоящее время оценивается в 42.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.84% и USD. Отслеживайте движения MCHS на графике в реальном времени.
Как купить акции MCHS?
Вы можете купить акции Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) по текущей цене 42.60. Ордера обычно размещаются около 42.60 или 42.90, тогда как 6 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MCHS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MCHS?
Инвестирование в Matthews China Discovery Active ETF предполагает учет годового диапазона 31.63 - 53.05 и текущей цены 42.60. Многие сравнивают 6.58% и 5.50% перед размещением ордеров на 42.60 или 42.90. Изучайте ежедневные изменения цены MCHS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Matthews China Discovery Active ETF?
Самая высокая цена Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) за последний год составила 53.05. Акции заметно колебались в пределах 31.63 - 53.05, сравнение с 41.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Matthews China Discovery Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Matthews China Discovery Active ETF?
Самая низкая цена Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) за год составила 31.63. Сравнение с текущими 42.60 и 31.63 - 53.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MCHS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MCHS?
В прошлом Matthews China Discovery Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.97 и 29.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.97
- Open
- 42.70
- Bid
- 42.60
- Ask
- 42.90
- Low
- 42.57
- High
- 42.70
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 1.50%
- Месячное изменение
- 6.58%
- 6-месячное изменение
- 5.50%
- Годовое изменение
- 29.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%