MCHS: Matthews China Discovery Active ETF
今日MCHS汇率已更改-1.22%。当日，交易品种以低点42.08和高点42.41进行交易。
关注Matthews China Discovery Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MCHS股票今天的价格是多少？
Matthews China Discovery Active ETF股票今天的定价为42.08。它在42.08 - 42.41范围内交易，昨天的收盘价为42.60，交易量达到9。MCHS的实时价格图表显示了这些更新。
Matthews China Discovery Active ETF股票是否支付股息？
Matthews China Discovery Active ETF目前的价值为42.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.25%和USD。实时查看图表以跟踪MCHS走势。
如何购买MCHS股票？
您可以以42.08的当前价格购买Matthews China Discovery Active ETF股票。订单通常设置在42.08或42.38附近，而9和-0.78%显示市场活动。立即关注MCHS的实时图表更新。
如何投资MCHS股票？
投资Matthews China Discovery Active ETF需要考虑年度范围31.63 - 53.05和当前价格42.08。许多人在以42.08或42.38下订单之前，会比较5.28%和。实时查看MCHS价格图表，了解每日变化。
Matthews China Discovery Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Matthews China Discovery Active ETF的最高价格是53.05。在31.63 - 53.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Matthews China Discovery Active ETF的绩效。
Matthews China Discovery Active ETF股票的最低价格是多少？
Matthews China Discovery Active ETF（MCHS）的最低价格为31.63。将其与当前的42.08和31.63 - 53.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MCHS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MCHS股票是什么时候拆分的？
Matthews China Discovery Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.60和28.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.60
- 开盘价
- 42.41
- 卖价
- 42.08
- 买价
- 42.38
- 最低价
- 42.08
- 最高价
- 42.41
- 交易量
- 9
- 日变化
- -1.22%
- 月变化
- 5.28%
- 6个月变化
- 4.21%
- 年变化
- 28.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%