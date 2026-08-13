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MCHS: Matthews China Discovery Active ETF

42.08 USD 0.52 (1.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MCHS汇率已更改-1.22%。当日，交易品种以低点42.08和高点42.41进行交易。

关注Matthews China Discovery Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MCHS股票今天的价格是多少？

Matthews China Discovery Active ETF股票今天的定价为42.08。它在42.08 - 42.41范围内交易，昨天的收盘价为42.60，交易量达到9。MCHS的实时价格图表显示了这些更新。

Matthews China Discovery Active ETF股票是否支付股息？

Matthews China Discovery Active ETF目前的价值为42.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.25%和USD。实时查看图表以跟踪MCHS走势。

如何购买MCHS股票？

您可以以42.08的当前价格购买Matthews China Discovery Active ETF股票。订单通常设置在42.08或42.38附近，而9和-0.78%显示市场活动。立即关注MCHS的实时图表更新。

如何投资MCHS股票？

投资Matthews China Discovery Active ETF需要考虑年度范围31.63 - 53.05和当前价格42.08。许多人在以42.08或42.38下订单之前，会比较5.28%和。实时查看MCHS价格图表，了解每日变化。

Matthews China Discovery Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Matthews China Discovery Active ETF的最高价格是53.05。在31.63 - 53.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Matthews China Discovery Active ETF的绩效。

Matthews China Discovery Active ETF股票的最低价格是多少？

Matthews China Discovery Active ETF（MCHS）的最低价格为31.63。将其与当前的42.08和31.63 - 53.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MCHS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MCHS股票是什么时候拆分的？

Matthews China Discovery Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.60和28.25%中可见。

日范围
42.08 42.41
年范围
31.63 53.05
前一天收盘价
42.60
开盘价
42.41
卖价
42.08
买价
42.38
最低价
42.08
最高价
42.41
交易量
9
日变化
-1.22%
月变化
5.28%
6个月变化
4.21%
年变化
28.25%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%