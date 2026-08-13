MCHS股票今天的价格是多少？ Matthews China Discovery Active ETF股票今天的定价为42.08。它在42.08 - 42.41范围内交易，昨天的收盘价为42.60，交易量达到9。MCHS的实时价格图表显示了这些更新。

Matthews China Discovery Active ETF股票是否支付股息？ Matthews China Discovery Active ETF目前的价值为42.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.25%和USD。实时查看图表以跟踪MCHS走势。

如何购买MCHS股票？ 您可以以42.08的当前价格购买Matthews China Discovery Active ETF股票。订单通常设置在42.08或42.38附近，而9和-0.78%显示市场活动。立即关注MCHS的实时图表更新。

如何投资MCHS股票？ 投资Matthews China Discovery Active ETF需要考虑年度范围31.63 - 53.05和当前价格42.08。许多人在以42.08或42.38下订单之前，会比较5.28%和。实时查看MCHS价格图表，了解每日变化。

Matthews China Discovery Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Matthews China Discovery Active ETF的最高价格是53.05。在31.63 - 53.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Matthews China Discovery Active ETF的绩效。

Matthews China Discovery Active ETF股票的最低价格是多少？ Matthews China Discovery Active ETF（MCHS）的最低价格为31.63。将其与当前的42.08和31.63 - 53.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MCHS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。