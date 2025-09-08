Валюты / LMT
LMT: Lockheed Martin Corporation
474.31 USD 1.06 (0.22%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LMT за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 471.66, а максимальная — 478.44.
Следите за динамикой Lockheed Martin Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
471.66 478.44
Годовой диапазон
410.15 618.95
- Предыдущее закрытие
- 473.25
- Open
- 473.26
- Bid
- 474.31
- Ask
- 474.61
- Low
- 471.66
- High
- 478.44
- Объем
- 2.102 K
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 4.52%
- 6-месячное изменение
- 5.86%
- Годовое изменение
- -19.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.