LMT: Lockheed Martin Corporation
472.86 USD 0.63 (0.13%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LMT a changé de -0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 471.51 et à un maximum de 475.48.
Suivez la dynamique Lockheed Martin Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
471.51 475.48
Range Annuel
410.15 618.95
- Clôture Précédente
- 473.49
- Ouverture
- 474.75
- Bid
- 472.86
- Ask
- 473.16
- Plus Bas
- 471.51
- Plus Haut
- 475.48
- Volume
- 2.518 K
- Changement quotidien
- -0.13%
- Changement Mensuel
- 4.20%
- Changement à 6 Mois
- 5.54%
- Changement Annuel
- -19.33%
20 septembre, samedi