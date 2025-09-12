통화 / LMT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LMT: Lockheed Martin Corporation
472.86 USD 0.63 (0.13%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LMT 환율이 오늘 -0.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 471.51이고 고가는 475.48이었습니다.
Lockheed Martin Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LMT News
- This Top S&P 500 Defense Play, IBD Stock Of The Day, Fell After Earnings But Is Fighting Back
- Lockheed Boosts Defense Tech With Key Microelectronics Partnerships
- 록히드 마틴, 1억 170만 달러 규모 방위 계약 체결
- Lockheed Martin secures $101.7 million in defense contracts
- Northrop's Arm Secures a Contract to Support E-2D Hawkeye Jets
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- South Korea’s HD Hyundai Heavy in talks to buy US shipyard
- 한국항공우주, 미 해군 차세대 고등훈련기 도입 사업 수주 기대
- Pentagon to get first official briefing on Golden Dome missile shield architecture
- AAR Inks Multi-Year Aircraft Support Service Deal With Cebu Pacific
- 3 High-Yield Dividend Stocks You Can Buy in September and Hold Forever
- LMT: Lockheed Martin Rises After $211M U.S. Air Force Contract Win
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- 록히드 마틴, C-5M 슈퍼 갤럭시 함대 계약 2억 1,100만 달러 확보
- Lockheed Martin secures $211 million contract for C-5M Super Galaxy fleet
- L3Harris Wins Contract to Produce Propulsion for Javelin Weapon System
- US State Department approves potential sale of F-16 aircraft to Peru, Pentagon says
- Lockheed Beats Market in a Month: How to Play the Stock Now?
- Is Trending Stock Lockheed Martin Corporation (LMT) a Buy Now?
- The $2.3 Billion Startup That's 3D-Printing America's Next War Machine
- Lockheed Martin Counters Boeing's F-47 Victory With Cost-Effective F-35 Upgrade Using Sixth-Gen Technology - BAE Systems (OTC:BAESY), Boeing (NYSE:BA)
- S&P 500's Howmet Aerospace Actionable Above This Level. It's the IBD Stock Of The Day.
- Curtiss-Wright Rewards Shareholders with $200M Repurchase Program Boost
- [단독] 김동관 한화 부회장, 신임 영국 투자부 장관과 전력 회동…방산·우주 협력 논의
일일 변동 비율
471.51 475.48
년간 변동
410.15 618.95
- 이전 종가
- 473.49
- 시가
- 474.75
- Bid
- 472.86
- Ask
- 473.16
- 저가
- 471.51
- 고가
- 475.48
- 볼륨
- 2.518 K
- 일일 변동
- -0.13%
- 월 변동
- 4.20%
- 6개월 변동
- 5.54%
- 년간 변동율
- -19.33%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K