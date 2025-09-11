Währungen / LMT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LMT: Lockheed Martin Corporation
473.49 USD 0.25 (0.05%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LMT hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 467.99 bis zu einem Hoch von 474.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lockheed Martin Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LMT News
- Lockheed Martin sichert sich Verteidigungsaufträge im Wert von 101,7 Millionen US-Dollar
- Lockheed Martin secures $101.7 million in defense contracts
- Northrop's Arm Secures a Contract to Support E-2D Hawkeye Jets
- Europäische Rüstungsaktien auf Wachstumskurs dank steigender Militärausgaben
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- South Korea’s HD Hyundai Heavy in talks to buy US shipyard
- Pentagon to get first official briefing on Golden Dome missile shield architecture
- AAR Inks Multi-Year Aircraft Support Service Deal With Cebu Pacific
- 3 High-Yield Dividend Stocks You Can Buy in September and Hold Forever
- LMT: Lockheed Martin Rises After $211M U.S. Air Force Contract Win
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- Lockheed Martin erhält Auftrag über 211 Millionen US-Dollar für C-5M-Super-Galaxy-Flotte
- Lockheed Martin secures $211 million contract for C-5M Super Galaxy fleet
- L3Harris Wins Contract to Produce Propulsion for Javelin Weapon System
- US State Department approves potential sale of F-16 aircraft to Peru, Pentagon says
- Lockheed Beats Market in a Month: How to Play the Stock Now?
- Is Trending Stock Lockheed Martin Corporation (LMT) a Buy Now?
- The $2.3 Billion Startup That's 3D-Printing America's Next War Machine
- Lockheed Martin Counters Boeing's F-47 Victory With Cost-Effective F-35 Upgrade Using Sixth-Gen Technology - BAE Systems (OTC:BAESY), Boeing (NYSE:BA)
- S&P 500's Howmet Aerospace Actionable Above This Level. It's the IBD Stock Of The Day.
- Curtiss-Wright Rewards Shareholders with $200M Repurchase Program Boost
- IonQ-Aktie erreicht Rekordhoch von 54,88 USD
- Lockheed Martin Corporation (LMT) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:LMT)
- Lockheed Martin Corporation (LMT) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
Tagesspanne
467.99 474.36
Jahresspanne
410.15 618.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 473.24
- Eröffnung
- 471.23
- Bid
- 473.49
- Ask
- 473.79
- Tief
- 467.99
- Hoch
- 474.36
- Volumen
- 1.649 K
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 4.34%
- 6-Monatsänderung
- 5.68%
- Jahresänderung
- -19.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K