Dövizler / LMT
LMT: Lockheed Martin Corporation
472.86 USD 0.63 (0.13%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LMT fiyatı bugün -0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 471.51 ve Yüksek fiyatı olarak 475.48 aralığında işlem gördü.
Lockheed Martin Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
471.51 475.48
Yıllık aralık
410.15 618.95
- Önceki kapanış
- 473.49
- Açılış
- 474.75
- Satış
- 472.86
- Alış
- 473.16
- Düşük
- 471.51
- Yüksek
- 475.48
- Hacim
- 2.518 K
- Günlük değişim
- -0.13%
- Aylık değişim
- 4.20%
- 6 aylık değişim
- 5.54%
- Yıllık değişim
- -19.33%
21 Eylül, Pazar