FiyatlarBölümler
Dövizler / LMT
Geri dön - Hisse senetleri

LMT: Lockheed Martin Corporation

472.86 USD 0.63 (0.13%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LMT fiyatı bugün -0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 471.51 ve Yüksek fiyatı olarak 475.48 aralığında işlem gördü.

Lockheed Martin Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LMT haberleri

Günlük aralık
471.51 475.48
Yıllık aralık
410.15 618.95
Önceki kapanış
473.49
Açılış
474.75
Satış
472.86
Alış
473.16
Düşük
471.51
Yüksek
475.48
Hacim
2.518 K
Günlük değişim
-0.13%
Aylık değişim
4.20%
6 aylık değişim
5.54%
Yıllık değişim
-19.33%
21 Eylül, Pazar