Valute / LMT
LMT: Lockheed Martin Corporation
472.86 USD 0.63 (0.13%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LMT ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 471.51 e ad un massimo di 475.48.
Segui le dinamiche di Lockheed Martin Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
471.51 475.48
Intervallo Annuale
410.15 618.95
- Chiusura Precedente
- 473.49
- Apertura
- 474.75
- Bid
- 472.86
- Ask
- 473.16
- Minimo
- 471.51
- Massimo
- 475.48
- Volume
- 2.518 K
- Variazione giornaliera
- -0.13%
- Variazione Mensile
- 4.20%
- Variazione Semestrale
- 5.54%
- Variazione Annuale
- -19.33%
20 settembre, sabato