LMT: Lockheed Martin Corporation

472.86 USD 0.63 (0.13%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LMT ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 471.51 e ad un massimo di 475.48.

Segui le dinamiche di Lockheed Martin Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
471.51 475.48
Intervallo Annuale
410.15 618.95
Chiusura Precedente
473.49
Apertura
474.75
Bid
472.86
Ask
473.16
Minimo
471.51
Massimo
475.48
Volume
2.518 K
Variazione giornaliera
-0.13%
Variazione Mensile
4.20%
Variazione Semestrale
5.54%
Variazione Annuale
-19.33%
20 settembre, sabato