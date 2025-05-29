Валюты / KOSS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KOSS: Koss Corporation
5.70 USD 0.10 (1.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KOSS за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.60, а максимальная — 5.79.
Следите за динамикой Koss Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.60 5.79
Годовой диапазон
4.00 8.59
- Предыдущее закрытие
- 5.80
- Open
- 5.77
- Bid
- 5.70
- Ask
- 6.00
- Low
- 5.60
- High
- 5.79
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- -1.72%
- Месячное изменение
- -6.56%
- 6-месячное изменение
- 19.25%
- Годовое изменение
- -22.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.