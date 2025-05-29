КотировкиРазделы
KOSS
KOSS: Koss Corporation

5.70 USD 0.10 (1.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KOSS за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.60, а максимальная — 5.79.

Следите за динамикой Koss Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.60 5.79
Годовой диапазон
4.00 8.59
Предыдущее закрытие
5.80
Open
5.77
Bid
5.70
Ask
6.00
Low
5.60
High
5.79
Объем
66
Дневное изменение
-1.72%
Месячное изменение
-6.56%
6-месячное изменение
19.25%
Годовое изменение
-22.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.