KOSS: Koss Corporation

5.73 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KOSS hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.65 bis zu einem Hoch von 5.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die Koss Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
5.65 5.76
Jahresspanne
4.00 8.59
Vorheriger Schlusskurs
5.73
Eröffnung
5.72
Bid
5.73
Ask
6.03
Tief
5.65
Hoch
5.76
Volumen
39
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
-6.07%
6-Monatsänderung
19.87%
Jahresänderung
-22.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K