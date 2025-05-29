Währungen / KOSS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KOSS: Koss Corporation
5.73 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KOSS hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.65 bis zu einem Hoch von 5.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Koss Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.65 5.76
Jahresspanne
4.00 8.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.73
- Eröffnung
- 5.72
- Bid
- 5.73
- Ask
- 6.03
- Tief
- 5.65
- Hoch
- 5.76
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -6.07%
- 6-Monatsänderung
- 19.87%
- Jahresänderung
- -22.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K